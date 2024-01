¡Lo está pensando! La increíble respuesta de Rosa Fuentes sobre perdonar a Paolo Hurtado

¿Habrá perdón? Rosa Fuentes vivió un pésimo 2023 en el plano amoroso. Días antes de celebrar un nuevo aniversario con Paolo Hurtado, cámaras de “Magaly Tv, La Firme” captaron al futbolista junto a Jossmery Toledo, lo cual, terminó con el matrimonio de la empresaria con el entonces jugador de Cienciano. Sin embargo, pese a esta traición, hoy por hoy, Rosa no descarta una posible reconciliación con el “Caballito” y lo hizo saber en “Amor y Fuego”.

¿Rosa Fuentes perdonará a Paolo Hurtado?

Pese a que en su momento aseguró que no lo perdonará, Rosa Fuentes sorprendió con sus más recientes declaraciones en “Amor y Fuego”. Según pudo dar a conocer la empresaria, no descartó la posibilidad de retomar su relación con Paolo Hurtado, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo.

«No, todavía no (lo he perdonado). Tendría que pasar mucho tiempo, ha sido muy poco el tiempo que ha pasado», confesó Rosa Fuentes.

Estas declaraciones causaron revuelo en redes sociales, donde diversos usuarios le exigieron a Rosa Fuentes tener dignidad. Cabe resaltar que hace unos meses, en entrevista con Magaly Medina, la empresaria señaló que no volvería con el futbolista.

«Eso no va a pasar. Puede mandar flores, serenatas y todo lo que quiera, pero no vamos a regresar. No podría”, sostuvo Rosa Fuentes. En redes los usuarios “explotaron” y le hicieron saber su punto de vista a la madre de familia.

“No seas así Rosa”, “amiga date cuenta”, “¿cómo regresas con alguien que te ha hecho cachuda a nivel nacional?”, “pensé que tenias dignidad”, se puede leer en redes.

¿No lo supera?

Estas palabras de Rosa Fuentes contradicen con lo dicho hace unos días en el programa “Todo se filtra”. Ambos pasaron Año Nuevo y Navidad juntos, sin embargo, la empresaria recalcó que tienen una relación sana de padres de familia.

«Él y yo como pareja no tenemos una relación. Lo que tenemos es una relación sana de padres, una relación cordial donde podemos compartir con los bebés sin ningún problema o alguna discusión de por medio, eso es lo que tenemos».

Pero eso no fue lo único, Rosa también negó una reconciliación amorosa con Paolo, diciendo: «No, no (volvería con él). Estamos llevando una terapia familiar, pero tampoco es una terapia de pareja».

Pese a esto, Rosa Fuentes aseguró que aún le duele la traición de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo y señaló que será una herida difícil de sanar. «Claro (todavía duele). Sí, todavía hay muchos sentimientos. Hay muchos sentimientos y emociones que se juntan», afirmó.