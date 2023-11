¡Lo grita a los cuatro vientos! Milett Figueroa confirma relación con Marcelo Tinelli: «Estoy en pareja ahora»

¡Aló, aló, fans de la farándula! Les tenemos el chisme más candente del momento. Nuestra querida Milett Figueroa soltó la bomba en el programa «Amor y Fuego»: ¡sí, sí, sí, está en pareja con el presentador argentino Marcelo Tinelli! La noticia llegó después de que los pillaran juntitos en la fiesta de la revista «Caras». ¡Agárrense, que esto está que arde!

¿Son pareja, no que eran «salientes exclusivos»?

Después de revolucionar la pista en la celebración de los 30 años de la revista argentina «Caras», Milett se conectó hoy (20 de noviembre) en vivo con Gigi Mitre y contó todo sobre su relación con el presentador Tinelli. ¿Por qué fueron juntos a la fiesta? ¡Atención! Solo fue para la sesión de fotos, pero después se fueron a cenar. ¡Cosas de enamorados, dirán ustedes!

Recordemos que ambos en el programa «Bailando 2023» admitieron que era salientes exclusivos. Además que se besaron en vivo. Con el paso de los días y las salidas juntos la relación entre ellos se veía cada vez más oficial. Ahora, Milett parece confirmar lo que todos sospechaban.

En sus propias palabras, Milett dejó caer la primicia: «Somos una pareja que la verdad se lleva muy bien y nos gusta compartir momentos juntos, como un evento como la fiesta de Caras, como una cena, una cena con amigos, disfrutamos mucho».

La modelo, más feliz que pez en el agua, añadió: «Estamos viviendo este presente lo más lindo posible y tratando de cuidar eso también, aprender del otro, porque eso es ser compañeros». ¿Romance a la vista? ¡Sí, señor!

Milett Figueroa admite que está «en pareja» con Marcelo Tinelli

Gigi Mitre no se quedó con las ganas y le soltó la pregunta clave: «¿Qué onda con Marcelo Tinelli?». Y Milett, sin pelos en la lengua, mandó la posta: «Estoy en pareja ahora». ¡Ay, qué emoción!

Pero eso no es todo. La parejita no solo se dejó ver en eventos de lujo, sino que comparten momentos más íntimos. ¡Pero qué bonito! Parece que están disfrutando de todo: fiestas, cenas y todo lo que les pongan por delante.

La confirmación de Milett ha dejado a todos en shock. ¿Quién lo iba a imaginar? Este romance ha explotado como pólvora en las redes, ¡y no es para menos! La química entre Milett y Tinelli ya se veía venir, pero ahora, ¡Bingo!, confirmado.

Antes de este anuncio oficial, Milett ya había soltado algunas perlitas sobre su relación con el presentador. ¡Y, cómo no! «Estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular. Me encanta la relación que tiene con los niños (…) Tenemos buenas charlas, a mí me encanta, él es increíble», dijo Milett.

¿Y qué hay del asunto de la edad? Que se lleven unos años no es un problema para Milett y Marcelo. ¡Al amor no le importa la edad! La modelo tiene 31 y el conductor 63, pero la cosa está más fuerte que nunca.

Así que ya lo saben, ¡el amor está en el aire! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están más juntitos que nunca. Estaremos pendientes de sus declaraciones y fotos que nos regalen. ¡Que viva el amor!