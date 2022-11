«Lo llamaba de madrugada», Arantxa acusa a Giuliana Rengifo de meterse en su relación

Compartir Facebook

Una vez más Giuliana Rengifo se encuentra en el ojo de la tormenta pues Arantxa Mori, integrante de la agrupación ‘Vanessa y las Tremendas, visitó el programa de Magaly Tv la Firme para contar su verdad sobre la cumbiambera.

Y es que Arantxa confesó que Rengifo se había metido en su relación y por culpa de ella terminó su romance con Eduardo Rimachi, un abogado y político con quien mantenía una relación estable de casi 6 años.

La cantante reveló que tenía planes de matrimonio, pero la sospechosa cercanía de Eduardo con Giuliana la hicieron dudar es por eso que ambos terminaron su relación en julio de este año, pero volvieron en octubre, sin embargo, terminaron definitivamente por diversas peleas.

«Llamaba escribía y él cortaba, qué raro (..) ya hemos terminado por ella y nuevamente», comenzó diciendo en un primer momento Arantxa al programa Magaly TV La Firme.

Incluso Arantxa señaló que encontró un sostén en su casa que no era suyo y está convencida que la prenda íntima le correspondía a Giuliana quien según ella lo dejó apropósito.

«Ella no puede fijarse en un hombre soltero (…) Yo veía que en la madrugada ella llamaba o escribía y él cortaba, es una mujer mala, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea», agregó muy ofuscada

Mala espina

Además, Arantxa mencionó que Rengifo no le daba buena espina pues tenía sus sospechas y dudas del porqué era tan cercana y confianzuda con su en ese entonces pareja.

«A ella la conoce creo que como hace un año, ya casi un año fue lo que él me dijo. Por ella comenzamos a tener problemas. Ya en enero maso menos yo me entero de la amistad que ellos tenían, amistad que yo no aprobaba», explicó sobre la relación entre la integrante de El Gran Show y su pareja.

Por otro lado, mencionó que no veía intenciones buenas de parte de la cumbiambera pues tomaba hasta altas horas de la noche e incluso el 15 de febrero la cantante visitó en su casa a Rimachi mientras Arantxa se encontraba trabajando.