«Lo pasado, pisado», Mario Hart no hace caso a palabras de su ex Nataniel Sánchez

El popular ‘Chato’ Hart se refirió sobre las recientes palabras que ofreció Nataniel Sánchez su ex pareja quien recordó al corredor de autos en una entrevista.

Como se sabe, la actriz está en Perú después de haber vivido en España un tiempo para poder crecer profesionalmente, es así que la entrevistaron a través de una plataforma digital y no evitaron mencionar sus pasadas relaciones siendo una de ellas la que tuvo con el ex chico reality.

“Mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor… Yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz, entonces si estás a mi lado y te quiere coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”, dijo inicialmente dando a entender que ella le dio fama al influencer.

Sin embargo, lo que generó polémica es que la actriz dijo que no iba a hablar de personas que no le suman nada a su vida y que incluso ya las olvidó dirigiéndose exclusivamente a Mario Hart.

Es por ello que el empresario no dudó en responderle a la ‘ojiverde’ tras sus polémicas declaraciones.

«No sé, son cosas de hace muchos años, yo pienso lo mismo que ella, no merecen seguir hablando cosas del pasado», empezó diciendo el ‘chato’ Hart.

Además, no dudaron en preguntarle si reconoce que el se hizo conocido por haber estado con la guapa actriz a lo que al parecer reconoció.

«Si claro, me acuerdo, fue hace más de 10 años, cada uno está en lo suyo y claramente y ya lo pasado, pisado», finalizó.

«Gracias por respetarme», Korina festeja 5 años de relación con Mario Hart

La parejita conformada por Mario Hart y Korina Rivadeneira enternecieron en las redes al festejar sus 5 años de relación, siendo ellos una de las parejas más solidas de ‘Chollywood’ con una hija y otro en camino.

A través de sus redes Korina compartió un tierno y emotivo mensaje resaltando a Mario como pareja y padre, recibiendo el saludo de diversos personajes de la farándula quienes han visto crecer su amor.

«Hoy 5 años ♥️ apenas el inicio del resto de nuestras vidas juntos ♾ amor de mi vida te amo muchísimo gracias por hacerme sentir amada, por respetarme, por hacerme reír, por impulsarme, por enseñarme, por cuidarme siempre, gracias por ser mi complemento perfecto. Me haces feliz, me regalaste una hermosa hija a la que amo con toda mi vida y ahora este bebé en camino a quien amo desde ya. No paro de sentir admiración por ti. Deseo que el resto de nuestras vidas sea cada vez mejor», fueron las palabras de Kori.