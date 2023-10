¡Lo que faltaba! Usuarios vacilan a Paolo Hurtado tras afirmar que fue infiel por brujería

¿Brujería? Esta fue la justificación de Paolo Hurtado sobre su infidelidad con Jossmery Toledo. Para sorpresa de muchos, en las imágenes mostradas por el conductor de televisión, Rodrigo González, se puede apreciar al jugador diciendo que fue víctima de un hechizo y que por este motivo le fue infiel a su esposa, Rosa Fuentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Hurtado justifica su infidelidad

Hace tan solo unos días, Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se convirtieron en padres, luego de varios meses del ampay del jugador con la modelo Jossmery Toledo. Por ello, el programa ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes sobre una conversación del futbolista con una amiga asegurando que le habrían hecho brujería. “Después que pasó el problema la segunda vez, yo fui para que me limpien. A mí me han ampayado…”, se le escucha decir desde la sala de espera de, aparentemente, la clínica donde dio a luz su expareja.

“Paolo, pero tú estabas mal de la cabeza”, le dice su amiga. “No, estaba loco, me habían hecho brujería”, acotó ‘Caballito’ Hurtado para sorpresa de muchos. Tras esto, Jossmery Toledo se mostró indignada con las mentiras de Paolo Hurtado. Además, sostuvo que la relación con el jugador solo le ha traído muchos problemas. Incluso, indicó que ya no la siga mencionando ni que la provoque.

Usuarios reaccionan a la justificación del futbolista

Luego de conocerse la justificación del futbolista, muchos usuarios se mostraron indignados con la versión de Paolo Hurtado. Incluso, la propia Jossmery Toledo se pronunció al respecto. Ella fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en donde se le vio sumamente indignada con este hecho, pues tilda al jugador de machista y mentiroso. “Nadie sabe cómo fue mi relación con Paolo, pero estoy cansada de sus mentiras y por eso quiero que ya me deje en paz. Lo único que trajo a mi vida es problemas, ya que él es un problema”, declaró la modelo.

Ante ello, los usuarios en redes sociales también se animaron a comentar. «Esa es la clásica», «Este se pasó», «Lo mismo me dijeron a mi y m engañaron 3 veces», «Ahora los amantes no tienen sangre en la cara», «De los creadores de ‘yo no fui infiel'», «Ahora se llama brujería jajaja», fueron alguno de los comentarios de los usuarios en redes sociales.