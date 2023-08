“Lo que hace es ilegal”: Eyal Berkover, exchico reality, hace fuertes acusaciones contra Alfredo Benavides

¡Fuertes declaraciones! Eyal Berkover, modelo israelí, se hizo conocido en el país al participar en Combate y Esto es Guerra, los dos realities más exitosos de la televisión peruana. Desde hace varios años desapareció de la farándula local, sin embargo, su nombre volvió a tomar fuerza. Esta vez, el exchico reality arremetió contra Alfredo Benavides y realizó serias acusaciones contra el cómico mediante redes sociales.

Eyal Berkover arremete contra Alfredo Benavides

Mediante redes sociales, Eyal Berkover soltó una verdadera “bomba” sobre Alfredo Benavides. Todo empezó cuando un usuario en Twitter se pronunció respecto a los cruces de palabras entre el cómico y Gabriela Serpa.

“Yo no creía que a Gabriela Serpa le pudiera gustar el gordo Benavides. ¡Ella tan fit y él tan fat! Pero, después de ver cómo pierde los papeles con cada palabra que sale de la boca del gordito, está más que claro que Benavides ¡tiene su jale!”, escribió un usuario en Twitter.

Este comentario fue aprovechado por Eyal Berkover, quien “disparó” contra Alfredo Benavides e hizo reveladoras acusaciones. El exchico reality dejó mal parado al cómico y a André Castañeda, ex integrante de Combate.

“Es un pedófilo, hacia fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de “Bienvenida la Tarde”. Lo digo porque me invitaron cuando era “amigo” de ellos. Un asco, fiestas con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía cómo no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, refirió en un primer momento Eyal Berkover.

Es un pedófilo, hacia fiestas con chicas menores de edad André Castañeda y gente de benvenida a la tarde. Lo digo porque me invitaron cuando era “amigo” de ellos. Un asco, fiestas con muchas drogas y muchos tragos. No se todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas 🤷🏻‍♂️ — EYAL BERKOVER (@EyalBerkover) August 18, 2023

Ante las serias acusaciones, el usuario en Twitter @MeDicenPajita quiso que el exchico reality mostrara alguna prueba de lo que había afirmado. Sin embargo, Eyal se excusó y mencionó que no tenía pruebas a la mano, pero aseguró que las buscaría.

“Fue en el 2015, hace más de 8 años. Cambie cómo 5 celulares en estos años, pero voy a buscar quizás esta en mi iCloud. Es más, había un grupo con varias personas de Combate, Esto es Guerra y Bienvenida. Seguro alguien de ahí tienen los chats”, agregó.

Sufrió amenazas

Las revelaciones de Eyal Berkover no terminarían ahí. El israelí también denunció que fue víctima de amenazas por parte de Alfredo Benavides y aseguró que lo que hace “no es legal”.

“El gordo enano se peleó conmigo y me amenazo en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mierda de persona y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meto con el porque me va a doler”, señaló.

“Tiene plata, bastante y todos los domingos cerró una mesa en Barranco bar y de ahí llevo a todas sus víctimas que la mayoría eran pobres chicas de 14-16 años que abuso de ellas por su Plata y fama y por la pobreza de las chicas Un peligro a la suciedad. Toda la farándula lo sabe”, finalizó Eyal Berkover.

Al cierre de esta nota, ni André Castañeda (mencionado en uno de los tweets por Eyal) ni Alfredo Benavides se habían pronunciado al respecto. ¿Eyal Berkover encontrará las pruebas que dice tener? ¿Tomarán alguna acción legal en su contra? El tiempo lo dirá.