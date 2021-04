“Lo que se está rumoreando es falso”: Alfredo Zambrano rompe su silencio tras supuesta infidelidad

Compartir Facebook

El notario Alfredo Zambrano se pronunció luego del fin de su matrimonio con la popular Magaly Medina. Ante los constantes rumores de infidelidad, el abogado negó rotundamente que la ruptura se haya dado por esas cuestiones.

Como sabemos, en las últimas semanas se especuló que Magaly Medina habría decidido divorciarse por un supuesto embarazo de otra mujer.

“Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa”, expresó el notario Alfredo Zambrano en conversación con un diario local.

Alfredo Zambrano manifestó que no tiene redes sociales y no está pendiente de lo que dicen de él, sin embargo, sobre este tema sí le contaron y él se encargó de negarlo rotundamente.

“No he visto, no estoy en Instagram, sí en Twitter, pero he preferido no ver la televisión, nada de espectáculos ni redes sociales, porque este rompimiento doloroso hace que al ver eso, me afecte porque todavía hay una sentimiento, pero la gente me comente y les digo que es falso. Esta es una decisión de ambos totalmente pensada y con mucha tristeza por ambas partes.

El abogado insistió en que lo que se especula es totalmente falso y aprovechó el momento para pedir que se respete la decisión de ambos que ha sido muy dolorosa.

“(…) Lo que se está rumoreando es falso y va en contra de Magaly, no quiero que se diga que esto es por terceras personas o un embarazo, eso es falso, porque eso le va a afectar. Es un comentario negativo y mentiroso y no quisiera que se sienta afectada. No creo que ella dude de mí, ni yo dudo de ella, pero que quede claro, para la opinión pública que no existe ni va a existir alguien más hasta que el amor se vaya o alguno de los dos rehaga su vida”, continuó.

