¿Lo rechazó? Micheille Soifer revela que William Levy la invitó a salir

¡Lo dijo todo! Micheille Soifer es una de las personas más mediáticas en la farándula local. Conocida por el “Bom Bom asesino”, tuvo su paso por el exitoso reality de competencia “Combate” y también por “Esto es Guerra”. Fue en esos programas donde encontró el amor y también el desamor. Hoy, en “América Hoy”, confesó que años atrás, el famoso actor William Levy la invitó a salir durante la época en la cual ella estaba en una relación con Erick Sabater.

¿Qué dijo Micheille Soifer sobre William Levy?

Hace unos años, la popular “Sol” reveló en redes sociales que el actor cubano la invitó a salir durante el tiempo en el que ella tuvo pareja. Sin embargo, en “América Hoy” reveló que esta situación se dio durante su relación con Erick Sabater.

“Yo entrevisté a William Levy y me invitó a salir”, reveló Soifer causando el asombro de Ethel Pozo y Janet Barboza. Al respecto la “Rulitos” le preguntó si al final se había concretado la cita, lo cual fue descartado por Micheille.

“No se dio porque estaba con (Erick) Sabater”, reveló la cantante y actriz. “Todo para después terminar Sabater, ¿viste?”, reclamó Micheille en vivo.

Descubre como identificar a un vividor

Micheille Soifer estuvo como invitada en “América Hoy” y estuvo a cargo de una polémica secuencia llamada “Descubre como identificar a un vividor”. Todo esto a raíz de unas declaraciones de la ex chica reality quien reveló que mantuvo a sus exparejas.

“Nunca más volvería a mantener a un hombre. Nunca más. He mantenido a varios. No solamente a uno (…) se podría decir que he sido bien “sugar” de varios”, reveló en su momento Micheille Soifer.

La expareja de Erick Sabater se animó a darle un consejo a todas las mujeres que pasen por lo mismo que ella.

“Para las mujeres que todavía creemos en el amor. Hay que identificar, un poquito de ojo clínico, mirar, olfatear un poquito esas situaciones que nos pueden pasar. Más que nada a las mujeres que trabajamos y salimos adelante. Nunca falta alguien que quiera tomar ventaja de eso”, indicó Soifer.

Micheille Soifer hizo fuertes revelaciones en «América Hoy». (Foto: Captura de pantalla «América Hoy»)

Además, ella reveló que le conseguía trabajos a sus exparejas. Ethel le recordó que en su momento, se especuló que ella llevó a Combate a Erick Sabater y a Esto es Guerra a Michael Blow. Micheille Soifer terminó confesando que sí era verdad, pero lo hacía por “amor y porque quería pasar más tiempo con ellos”.