¡Lo sufre Alejandra Baigorria! ¿Macarena Vélez reveló que Said Palao la buscó para retomar su relación?

¡No lo leas Baigorria! Macarena Vélez viene dando que hablar en los últimos días a raíz de su “salidita” con un reconocido actor de Netflix. Ante esto, la exchica reality fue invitada a “América Hoy” y habló sobre sus relaciones pasadas. Inevitablemente, mencionó a Said Palao, con quien mantuvo cuatro años de romance y lanzó una polémica indirecta contra el “Samurai”. ¿Qué dijo?

¿Said Palao quiso regresar con Macarena Vélez?

Macarena Vélez y Dorita Orbegozo fueron invitadas al set de “América Hoy” para hablar acerca de las personas que “van y vienen” en una relación. La conversación estuvo picante y fiel al estilo de cada una, dejaron más de un comentario polémico.

Sobre el tema en mención, fue Macarena Vélez quien encendió la “pradera” al revelar algunos detalles de sus antiguas relaciones. Según confesó la “Mujer Increíble”, algunas de sus exenamorados la han buscado para retomar su relación luego de haber terminado. Pese a que no especificó si se trataba de Said Palao, su comentario dejó entrever muchas cosas.

«Es como el perro de hortelano, no come ni deja comer. Tengo maestría en algunas cosas», confesó entre risas Macarena Vélez.

Cabe resaltar que durante su etapa de enamorados, Macarena Vélez y Said Palao tuvieron más de una discusión en Combate. Una de las más recordadas fue cuando al combatiente se le “escapó” un like en la foto de una modelo, por lo cual, la influencer lloró desconsoladamente.

Además, uno de los episodios más drámaticos se dio cuando tuvieron una altercada discusión en una discoteca. Ambos destacaron el uso de la violencia, sin embargo, según testigos, se alzaron la voz en reiteradas ocasiones.

La recuerda con cariño

Cabe resaltar que en el mes de abril, Said Palao fue consultada por su relación con Macarena Vélez. El chico reality reconoció que su relación con la “Mujer Increíble” lo marcó profundamente.

«¿Para qué hablarte ahora? Fue una relación bonita que tuve en un pasado. Ya no tendría más que hablar. Respeto por ella, cosas buenas siempre. Ya estoy en otra relación. Hablar de personas que son parte de mi pasado, ya no es conveniente», señaló Said Palao respecto a Macarena Vélez.