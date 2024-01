¡Lo sufre Tinelli! Milett Figueroa fue eliminada del reality ‘Bailando’ y reveló el fuerte motivo

Milett Figueroa quedó fuera de la competencia en «Bailando», el show dirigido por su pareja Marcelo Tinelli. Aunque la actuación de la peruana fue destacada, la noticia fue confirmada por el jurado y presentador Ángel de Brito. El motivo de su eliminación del reality sería por una condición médica, pues hace poco la modelo sufrió una descompensación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa eliminada de ‘Bailando’

Milett Figueroa se ha convertido en una de las personalidades más destacadas de «Bailando 2023», el programa de telerrealidad conducido por Marcelo Tinelli y transmitido en el horario estelar de América. Desde el inicio del certamen, la participante peruana no solo ha impresionado al público y a los jurados con su talento, sino que también ha iniciado una relación romántica con el presentador. A pesar de estar cerca del final del concurso de baile, la joven quedó eliminada del reality. La noticia fue revelada por Marcelo en la emisión de este martes.

“Ella tiene una lesión cervical compleja que necesita varios días de recuperación. Tenía que bailar en el programa de esta noche, pero no pudo por esta lesión. Lo que dijo Furman, el médico que la atiende, es que ella puede hacer un tratamiento para estar en el ritmo siguiente. Pero la producción y Marcelo Tinelli decidieron que no va a tener ritmo siguiente por no haber venido hoy, así que queda afuera del certamen”, explicó el periodista Gonzalo Vázquez

Condición médica

En diálogo con Teleshow, Luis Cáceres, alias Papelito, representante de Milett Figueroa, dio más detalles de este tema: “Marcelo abrió el programa diciendo que van a ser dos las parejas eliminadas en este ritmo. Una es Milett, porque el doctor Furman le prohibió bailar. Más allá de que quizás podría recuperarse en unos días y llegar para la otra gala, ya las reglas del certamen han sido claras y no va a tener ningún privilegio por ser la novia de Marcelo”.

“Lamentablemente abandona el certamen, yo voy a ver si me quedo todo el mes o regreso para Perú. Ha sido una linda experiencia, un lindo período estar acá. Ella se va a quedar con Marcelo, y ya veremos en el día a día qué cosas se van presentando. En el certamen se anunció la palabra médica de Furman y la de Marcelo de que Milett no continúa en el certamen”, confirmó el representante.