¡Lo sufrimos todos! Cuto Guadalupe se interna en clínica por problemas de salud

El exfutbolista de Universitario de Deportes y la ahora figura del espectáculo nacional preocupó a sus fanáticos tras publicar una fotografía donde se muestra más delgado y ojeroso desde la clínica.

“A la familia, amigos, y a la opinión pública: Me encuentro internado, desde ayer (miércoles). Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, se lee en una primera parte de su publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Enseguida, el popular ‘Cuto’ Guadalupe agregó: “Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”.

En esa línea, el excentral aclaró que por motivos de salud se ausentará de los compromisos programados para los siguientes días: “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados”.

El Regreso de ‘El loco’: Juan Manuel Vargas volvería a vestir la crema en el 2022

El volante Juan Manuel Vargas tendría el anhelo de regresar a su casa en la temporada 2022, donde creció, se formó y luego volvió pero no pudo darle a la hinchada lo mejor de él, sabiendo la capacidad que tiene este jugador. Nos referimos al regreso de ‘El Loco’ Vargas a Universitario de Deportes.

Según el periodista de GolPerú, Sergio Moreno, el exseleccionado peruano tendría intenciones de regresar al Monumental, pues quisiera darle una alegría al club de sus amores y luego retirarse.

«Juan Manuel Vargas regresaría a Universitario de Deportes. Hay un pedido para que vuelva entrenar y estar en forma. Que regrese a Universitario, precisamente, para que tenga el retiro que creo se merece un jugador como la talla de Juan Manuel Vargas. La información es de gente cercana a Universitario, no tiene que ver con la directiva», manifestó públicamente el periodista de GolPerú, Sergio Romero.

