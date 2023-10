¡Lo vamos a extrañar! José Peláez reveló los motivos por los que se ausentará de ‘El Gran Chef’

El popular conductor José Peláez anunció en redes sociales que se ausentará del programa ‘El Gran Chef Famosos. Ante ello, también reveló los motivos por los cuales no estará por unos días en el reality culinario. Recordemos que hace pocos días se anunció que el conductor sería reemplazado en los próximos episodios del concurso. Por este motivo, los usuarios exigían una explicación rechazando la salida de Peláez. Conoce cuáles son los motivos de su salida del programa en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¿Se va del programa? Usuarios exigen una explicación ante la posible salida de José Peláez en ‘El Gran Chef’

José Peláez reveló los motivos de su ausencia

Hace pocos días se anunció que el conductor José Peláez será reemplazado en el programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’. Por este motivo, muchos usuarios reclamaron y exigieron una explicación al respecto. Debido a esto, a través de sus redes sociales, el popular conductor reveló los motivos por los que se ausentará. Incluso, nos compartió una de sus pasiones.

@yosoypelaez EL MOTIVO por el que me AUSENTARÉ de @El Gran Chef Famosos Perú 😌 [SENTIMIENTOS encontrados, espero NO SE OLVIDEN de mi TAN FÁCILMENTE 🙂] #ElGranChefFamosos ♬ sonido original – Jose Pelaez

«Tengo un secreto que contarles. Después de 130 episodios de ‘El Gran Chef Famosos’, no estaré por unos días y tengo sentimientos encontrados. Como mucho de ustedes saben, una de mis más grandes pasiones consiste en conocer el mundo a través de sus maratones. Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la Maratón de Chicago que es una de las maratones más importantes del mundo. Sucede solamente una vez al año. Y es por ese motivo que no estaré en el programa algunos días», contó José Peláez revelando que se ausentará por seguir su pasión por conocer el mundo en las maratones.

También te puede interesar leer: ¿Se va del programa? Usuarios exigen una explicación ante la posible salida de José Peláez en ‘El Gran Chef’

Reacción de los usuarios

Ante la confirmación de la ausencia de José Peláez se conoció que solo será por unos días. «Junto con el equipo de ‘El Gran Chef’ hemos preparado un montón de sorpresas para que no me extrañen tanto durante mi ausencia. Y aquí van mis sentimientos encontrados porque por un lado me es muy difícil imaginar el programa sin mi. Pero, por otro lado, es muy importante para mi seguir cumpliendo con mis pasiones mientras hago el programa que tanto amo», detalló el querido conductor.

Sin embargo, en un inicio no todos sabían estos motivos y una primera reacción de los usuarios fue exigir explicaciones al respecto. «Peláez es único, no te vayas», «Peláez regresa pronto», «¿Cómo que mañana conocemos a los reemplazos de Peláez? No se jueguen así amiguitos. Somos Team Peláez», «¿Reemplazo de Peláez? Exijo una explicación», «A los editores ya no les creo nada, pero si hay reemplazos, acepto a Mesones y Machuca», fueron alguno de los comentarios en redes sociales cuando recién se supo que se ausentaría.