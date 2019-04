Locura por estreno mundial de “Avengers: Endgame”

El estreno de ‘Avengers: Endgame’ es una locura en nuestro país. Una fiebre que los fans de la saga de Marvel Comics desataron desde la medianoche de ayer en los multicines de la capital. Niños con sus padres de la mano, adolescentes con sus grupos de amigos, y adultos con máscaras de los más populares superhéroes ponían color al estreno más esperada de todos los tiempos.

Largas colas se formaron ni bien entrada la noche, algunos acamparon desde muchas horas antes, mientras otros seguidores eligieron enfundarse en el traje de sus personajes favoritos: Iron Man, Hulk, Capitana Marvel, Thor, Capitán América, El Hombre Araña, entre otros.

PELI CON CHAUFITA

A lo largo del día, las salas de los cines de la mayoría de los centros comerciales estaban repletas y la gente, incluso, esperaba varias horas con tal de ver la cuarta y última entrega de la saga Avengers. Miles de fanáticos llegaron con el pan bajo el brazo a sus casas porque salieron de la función a las 7 de la mañana tal como lo registraron las cámaras de televisión.

No faltó un admirador que fue a ver la película con su arroz chaufa entre manos, hecho que fue captado por cibernautas que después fue compartido en las redes sociales. Muchos criticaron que haya llevado comida a una sala e incomodado a otros fanáticos.

“Picardía peruana, háganlo viral”, se lee en el post del usuario que compartió la fotografía en Facebook. Otra persona comentó: “Yo voy al cine a relajarme no a oler cosas raras”. No faltó alguien que lo defendió: “Total, las salas están ventiladas”.

RÉCORD DE TAQUILLA

Un hecho que marca un hito en la historia del cine es que ‘Avengers: Endgame’ ha batido un récord en la fase de preventas en todo el mundo. Solo en Latinoamérica se vendieron más de 5 millones de tickets, que facturaron en pocos días más de US$ 23 millones. Una cifra realmente impresionante nunca antes registrada.

En Lima, las principales cadenas de cine han programado funciones durante las 24 horas, desde ayer.

Carlos Díaz, director de Relaciones Corporativas de Cinépolis Perú, explicó que en todo el Perú, incluyendo a varias empresas de cine, la cinta estaría superando los 3 millones de asistentes, una de las más altas en nuestro país.

“La preventa ha batido todos los récord, que supone que haya sido hasta tres veces más de lo que hemos tenido en cualquier película, en cualquier momento”, detalló.

Cinemark programó 448 funciones ayer, en tanto Cineplanet, la cadena con mayor participación en el mercado, 938.

MILLONARIOS INGRESOS

En China, la película ya fijó otra hazaña: en su día de estreno recaudó US$79,6 millones, de acuerdo a China Box Office. Si se suman las funciones de noche, las ganancias aumentan a US$ 107.7 millones.

Para Exhibitor Relations, la cinta registrará US$ 282 millones en su fin de semana de estreno en Norteamérica (superando así los USD 258 que tuvo Infinity War). En tanto, Boxoffice.com cree que la cifra estará cercana a los US$ 265 millones, mientras que Variety estableció los números entre cifras que oscilan los US$ 200y los US$ 250 millones.

Los analistas de CNBC fueron mucho más lejos: creen que al final de su exhibición, habrá recaudado US$ 600 millones en la taquilla norteamericana y US$ 2.000 millones en la taquilla mundial.

PNP: NO A LOS SPOILERS

Mientras, miles gozan de ‘Avengers: Endgame’, la Policía Nacional del Perú advirtió a través de sus redes sociales advirtió a los fanáticos del cine sobre lo que señala la legislación peruana en cuanto a los derechos de autor, a fin de evitar a los famosos spoilers, así como la piratería.

“Te recordamos que la difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor, tiene una pena cárcel de hasta 8 años”, señalan en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook.

¡Completita en internet y El Hueco!

A pesar de los esfuerzos de los hermanos Russo por evitar los spoilers de ‘Vengadores: Endgame, la película completa ya se ha filtrado online y los spoilers, inevitablemente, comienzan a abrirse camino en internet. Ya se habla de varias versiones piratas del filme que han llegado a diferentes sitios web. Según TorrentFreak, una copia completa llegó a varios sitios web de piratería en China solo unas horas después de que la estrenaran. “La imagen parpadea constantemente. Está semi-rotada y está llena de una marca de agua de un sitio de apuestas que aparece alrededor de la pantalla”, explicó la fuente del portal Torrent Freak. También se ha transmitido en vivo la película vía Facebook. Algunos cibernautas comentaron que la cinta ya estaría en el centro comercial El Hueco del Centro de Lima

Iron Man se llevó buen billettón

Tan solo en la plantilla de actores de la historia, Disney parece haber invertido gran parte del presupuesto, no por nada, Robert Downey Jr. obtendrá US$ 200 millones por Infinity War y Endgame, gracias al porcentaje de ingresos al que tendrá acceso. Según Observer, se estima que dentro de los US$ 400 millones de presupuesto se incluye la repartición de los salarios de directores, productores, guionistas y actores principales (Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemworth, Scarlett Johansson, Brie Larson, Jeremy Renner).