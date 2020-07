Lokomotiv le ofreció renovar a la ‘Foquita’ pero ganando la mitad

Compartir Facebook

Aunque Lokomotiv no se ha pronunciado de manera oficial, en los últimos días trascendió la posibilidad que no le renueve contrato a Jefferson Farfán, por tratarse de un jugador ‘veterano’ y algunas lesiones que no lo han dejado tranquilo; sin embargo, se supo que la ‘Foquita’ podría quedarse en Moscú un año más.

De acuerdo al medio ‘Sport Express’, el club ruso le habría ofrecido al delantero un contrato de un año con un gran recorte salarial en comparación con el contrato anterior, que sería más de la mitad. Ahora, la decisión ahora recae en el delantero nacional, quien tendrá que evaluar si seguir, aunque con otras condiciones económicas, o buscar otro equipo.

‘La Foquita’ terminó su contrato a fines de junio, pero la directiva tomó la decisión de renovar el vínculo hasta fines de julio para que pudiera disputar lo que faltaba del torneo.

Farfán reapareció el 12 de julio, luego de superar una dura lesión a la rodilla y recuperarse del coronavirus y anotó un gol y le dio el empate al Lokomotiv ante Ufa.

“TODAVIA PUEDO”

Jefferson Farfán está muy seguro que puede seguir en el fútbol de élite. “Todavía creo que puedo ser útil en el campo. Aunque tengo 35 años, confío en mí mismo. Estoy feliz cuando alguien quiere competir conmigo. Esto me anima a mostrar mis talentos”, afirmó el delantero peruano en declaraciones que recoge ‘Sporx’.

Uno llega y el otro se va de Alianza

Patricio Rubio aterriza hoy y Federico Rodríguez se irá

El delantero chileno Patricio Rubio, llegará hoy a la capital en vuelo humanitario para incorporarse a los entrenamientos de Alianza Lima. El atacante se encuentra en la lista de pasajeros que arribarán hoy desde Santiago de Chile. Recordemos que Rubio llegó a un acuerdo por un año y medio de contrato y, por ahora, viene entrenando vía Zoom. Pero, no todas son buenas noticias, ya que el delantero uruguayo Federico Rodríguez reportó un problema personal y entre hoy o mañana se reunirá con los directivos para analizar su situación. El charrúa tenía contrato hasta junio de este año, sin embargo, por la pandemia, se alargó automáticamente hasta el mes de octubre.

Árbitros recuperados del Covid-19

Presidente de Conar anuncia que se alistan para entrenar

Juan Sulca, presidente de la CONAR, señaló que los dieciséis árbitros que dieron positivo a la prueba de coronavirus ya hicieron la cuarentena respectiva y esperan el alta médica para regresar a los entrenamientos en la Videna. «Ya cumplieron su periodo de aislamiento y esta semana deben pasar las pruebas médicas para ser declarados aptos y así puedan regresar a los entrenamientos con el resto de sus compañeros», declaró. Sulca aseguró que la CONAR y la Federación Peruana de Fútbol han venido haciendo seguimiento a los árbitros contagiados para saber su evolución y brindarles el soporte necesario para su óptima recuperación.

BREVES

Colombiano viene al Binacional

El colombiano Camilo Mancilla se encuentra cerca de convertirse en jugador de Binacional. El defensor tiene 27 años y jugó íntegramente toda su carrera en su país vistiendo camisetas como: Atlético Huila, Bucaramanga, Envigado y su último club es Alianza Petrolera.

Arquero de Cristal habla sobre trabajos

El golero de Sporting Cristal, Renato Solís, se pronunció sobre el retorno de los entrenamientos. «Los trabajos son muy intensos, nos estamos acostumbrando muy bien al campo, ya que los últimos meses hemos estado trabajando por Zoom. Hacemos lo que el profesor quiere y nos acercamos a captar su planteamiento», declaró.

Dos Santos sigue su recuperación

El delantero de Universitario Jonathan Dos Santos, continúa con su rehabilitación asistido por el departamento médico. El club crema tuvo que adquirir un equipo de magnetoterapia (US$ 2,500) debido a qué era la única manera de brindarle tratamiento, ya que el plantel no puede acceder al tópico de Campo Mar.