¡Los 30 años de la Chola Chabuca! Ernesto Pimentel prepara un gran concierto de aniversario

El cómico y cantante Ernesto Pimentel es un reconocido artista peruano de la televisión peruana. En su personaje de La Chola Chabuca, el artista ha llevado muchas alegrías a los hogares de miles de peruanos por 30 años y ahora celebrará su aniversario.

Los 30 años de La Chola Chabuca

Ernesto Pimentel es un artista completo que se ha convertido en una de las figuras más importantes del medio. Además, es actor, cantante, cómico y presentador de televisión, con grandes éxitos en todos los aspectos de su vida artística.

Durante 30 años, Ernesto Pimentel ha interpretado a un personaje único que ha encantado a todo el Perú. La Chola Chabuca se ha convertido en una figura de entretenimiento para la familia cada fin de semana.

«Este año, te invito a celebrar mis 30 años en la televisión peruana, 30 años llevando alegría, 30 años que ahora quiero compartir con ustedes, mi público, mis amigos, mi familia», escribió el artista peruano.

«Cantar siempre me ha llevado a otros espacios, pero si canto para la Chola Chabuca siento que mi corazón se pone más libre. Hace 30 años, mis sueños me llevaron a perseguir y llegar a la televisión. Mis tacos me permitieron alcanzar muchas cosas», dijo en su video publicado en sus redes sociales donde invita a su concierto por aniversario.

Este evento por los 30 años de vida artística se estará realizando el 14 de febrero de 2024 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Si ya quieres separar tus entradas lo puedes adquirir en la página web de Teleticket. Ernesto Pimentel viene preparando grandes invitados para este evento de La Chola Chabuca.

¡Muy pronto se estrena le película!

Hace unas semanas, Ernesto Pimentel anunció el lanzamiento de las primera imágenes de la película basada en su vida. Por medio de sus redes sociales, compartió un mensaje muy conmovedor: «Qué emoción compartir con ustedes las primeras escenas de ‘Chabuca’».

«Mi corazón late fuerte y tengo solamente palabras de gratitud para ustedes que me han acompañado durante estos casi 30 años», continúa Ernesto Pimentel muy agradecido por el apoyo durante toda su carrera artística interpretando a La Chola Chabuca.

El artista peruana también compartió la fecha programa para el estreno de su película biográfica. «Gracias por el cariño de siempre, nos vemos en abril 2024 en todos los cines», anuncia Ernesto Pimentel.