Los 5 de Oro anuncian nuevo tema: “Más cumbia”

Gran revuelo ha causado el cantante Dantes Cardosa en sus redes sociales, pues el integrante de Los 5 de Oro compartió varias fotos y videos donde se luce grabando un nuevo tema de la popular orquesta.

“1 2 3. Grabando. Estreno”, escribió el cubano debajo de las fotos donde se luce en las instalaciones de Radio Karibeña.

FANS APLAUDEN

Los cibernautas aplaudieron que Los 5 de Oro no se duerman en sus laureles y vengan trabajando en un nuevo tema musical.

“Con todo maestrazo”, “Con todo mi hermano”, “Oh, sí”, se puede leer en algunos comentarios dejados en Instagram.

Asimismo, en la página de Instagram de Los 5 de Oro oficial se puede apreciar como Dantes Cardoso interpreta todo pulmón su nuevo tema. “Más cumbia”, se lee en como leyenda de los videos publicados. ¿Ahora con qué canción nos sorprenderá la orquesta?

LA ROMPEN CON ‘AMOR FINGIDO’

Hace unas semanas se estrenó el videoclip de ‘Amor fingido’ de Los 5 de Oro en Youtube y hasta la fecha ha alcanzado más de 48 mil reproducciones y el público viene elogiando la poderosa interpretación de Luis Manuel Valdivieso.

“Este videoclip lo grabamos con mucho cariño, es mi primer tema en Los 5 de Oro y me alegra mucho que la gente lo disfrute y lo pida en radio Karibeña. Estoy agradecido por el cariño de las fans de la orquesta y prometo mejorar todos los días para brindarle lo mejor al público”, indicó Valdivieso.

El integrante de Los 5 de Oro indicó que la letra de la canción trata de un chico que se enamora perdidamente de una mujer, tanto así que le pide que regrese a su lado a pesar que se fue con otro.

“Si algún día tú quieres volver, aquí te espera un corazón para amarte… entonces empezaras a comprender que solo existo para adorarte, no puedo olvidarte quiero que regreses. Es que sin ti no puedo vivir. Sabes bien que lo que no nace no crece y todo amor fingido desaparece (…)”, entonó a todo pulmón Luis Manuel.

