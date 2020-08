‘Los 5 de Oro’ envían emotivo mensaje por muerte de Tomás Espejo

Compartir Facebook

A través de una publicación en las redes sociales, ‘Los 5 de Oro’ expresaron unas sentidas palabras por el fallecimiento del vocalista de Agua Marina, Tomás Espejo.

El reconocido cantante de cumbia, Tomás Espejo, luchó por su vida en una dura batalla contra la COVID-19 pero lamentablemente perdió la vida y no pudo vencer a la enfermedad.

Desde fines de julio, se dio a conocer que Tomás Espejo se había contagiado de este mortal virus y caso era grave, pues se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fueron los hijos del propio cantante, quienes pidieron, a través de las redes sociales, oraciones para la pronta recuperación de su padre.

Lamentablemente no aguantó más y esta tarde, su hijo, anunció también a través de las redes sociales, el fallecimiento de su padre con un conmovedor mensaje en el que recuerda con cariño a su progenitor.

“Hoy partes a un mundo mejor, papá lindo. Has sido mi fuerza durante mucho tiempo, el que me aconsejaba, me decía lo bueno y lo malo. (…) Tú mismo lo dijiste: «Los planes de Dios son perfectos», y yo sé que sí, tu haz sido un gran padre, un excelente amigo, Dios sabe porque hace las cosas, te extrañaré tanto, y sé que estarás conmigo, te amo papá, descansa en paz”, escribió Tomás.

Compañeros musicales también expresaron su pena por la pérdida del gran Tomás Espejo.

A los mensajes de apoyo se sumó ‘Los 5 de Oro’. “Nuestras más sentidas condolencias para nuestros hermanos musicales de Agua Marina y los familiares de nuestro querido amigo Tomás Espejo, Q.E.P.D. ¡La cumbia te extrañará!»

