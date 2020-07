Los 5 de Oro estrenan nuevo videoclip en YouTube

Compartir Facebook

¡Atentos! Estreno será este viernes en la conocida plataforma de videos.

No se duermen en sus laureles. La agrupación de Los 5 de Oro siempre buscan reinventarse y brindar lo mejor al público. Por ello, este viernes 10 de julio presentarán el videoclip de su tema ‘Amor Fingido’ en YouTube.

“Yo te amé, te brindé amor sincero, pero te marchaste con él por dinero… Sabes bien que todo lo que no nace no crece y todo amor fingido al final desaparece… si algún día tú quieres volver aquí, te espera un corazón para amarte. Entonces empezaras a comprender que solo existo para adorarte, no puedo olvidarte… quiero que regreses, es que sin ti yo no puedo vivir”, entonó parte de la canción Luis Manuel Valdivieso e invitó a todos los fans de Los 5 de Oro no perderse este viernes el estreno del videoclip ‘Amor fingido’ a través de YouTube.

Por su parte, Mathias Colmenares manifestó estar agradecido con los hinchas de la agrupación por siempre acompañarlos en sus nuevos proyectos musicales y por brindarles su respaldo durante todo este tiempo.

“El videoclip se ha realizado con mucho cariño, esperamos que sea del agrado del público. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos con nuestros fans que siempre nos brindan su cariño y por ellos, mejoramos día a día”, dijo Mathias.

ADELANTO EN FACEBOOK

Los seguidores de Los 5 de Oro pueden ver un adelanto del próximo videoclip en su cuenta de Facebook oficial: Los 5 de oro.

