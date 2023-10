¡Los aman! Usuarios elogian el cariño de Renato Rossini hacia su hijo en ‘El Gran Chef Famosos’

Tanto como el padre y el hijo se han vuelto una sensación en redes sociales ganándose el cariño de los usuarios. Por ello, internautas en TikTok realizaron un video sobre Renato Rossini padre e hijo en donde se aprecia el vínculo y apoyo entre ambos. De esta manera, es la primera vez que el reality culinario incluye a dos familiares como participantes. Sin embargo, nos les está yendo de igual forma a ambos, pues Renato Rossini (hijo) se encuentra en noche de eliminación. ¿Será la última vez que lo veremos al lado de su padre en ‘El Gran Chef Famosos’? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Lo vamos a extrañar! José Peláez reveló los motivos por los que se ausentará de ‘El Gran Chef’

Elogian el cariño de Renato Rossini con su hijo

En redes sociales, tanto el padre como el hijo ya se han ganado el cariño del público. Además, es la primera vez que dos familiares son incluidos en una temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Por estos motivos, los internautas no han pasado desapercibido la tierna relación padre e hijo durante la competencia. Incluso, muchos se atrevieron a comentar al respecto y los elogiaron en un video de TikTok.

«Renato Rossini volvió tan maduro, tan padre y pensar que en su juventud decían que la oveja negra. Está en su mejor etapa de vida, ser padre», «Es que Renato Rossini como padre es todo lo que esta bien en este mundo», «Se ve que en esta temporada llorarán todos», «Que bello ver esta relación. ¡APRENDAN PAPÁS que le tienen miedo a la fragilidad de su masculinidad si es que los ven dando amor!», «Me he dado cuenta de que él quiere que su hijo brille. No lo quiere opacar . ¡Qué lindo!», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales elogiando a ambos.

¿José Peláez se retira del programa?

Hace pocos días se anunció que el conductor José Peláez será reemplazado en el programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’. Por este motivo, muchos usuarios reclamaron y exigieron una explicación al respecto. Debido a esto, a través de sus redes sociales, el popular conductor reveló los motivos por los que se ausentará. Incluso, nos compartió una de sus pasiones.

«Tengo un secreto que contarles. Después de 130 episodios de ‘El Gran Chef Famosos’, no estaré por unos días y tengo sentimientos encontrados. Como mucho de ustedes saben, una de mis más grandes pasiones consiste en conocer el mundo a través de sus maratones. Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la Maratón de Chicago que es una de las maratones más importantes del mundo. Sucede solamente una vez al año. Y es por ese motivo que no estaré en el programa algunos días», contó José Peláez revelando que se ausentará por seguir su pasión por conocer el mundo en las maratones.