‘Los Bravos de la Pandemia’ aprovechaban estado de emegencia para estafar

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Con estafas a empresarios dedicados a la compra y venta de artículos de Bio Seguridad, una banda de estafadores conocida como ‘Los Bravos de la Pandemia’ logró apoderarse de casi cien mil soles producto de su ilícita actividad. Tras un paciente seguimiento, la Policía consiguió identificar el modus operandi y atrapar a tres de los presuntos integrantes, incluyendo al cabecilla.

Guantes y mascarillas

A través de las redes sociales de Facebook y WhatsApp, ‘Los Bravos de la Pandemia’, indiscriminados y formados para delinquir, contactaban a sus víctimas a las que les ofrecían lo último en productos de bio-seguridad ante la Pandemia del COVID-19. Según el agraviado, Oliver Berrospi, que llegó hasta la sede de la Brigada Contra la Criminalidad Extranjera de la Dirincri, el sujeto identificado como Iván Martín Diburga Rabelo le ofrece un lote de 250 mascarillas respirador 1860 N95 de última generación y guantes quirúrgicos a la suma de 50 mil soles.

Deposita dinero

Esperanzado en reflotar su ya alicaída economía, el empresario accede al negocio y deposita el dinero. No satisfechos con el monto, los estafadores coaccionan a la víctima pidiéndole 25 mil soles adicionales para entregarle el total de la mercadería.

Tras esto el agraviado pide apoyo a la Policía, que la tarde del jueves llega hasta el cruce de las avenidas Tingo María y Venezuela a fin de concretar el trato.

Agentes intervienen

En el lugar los agentes al mando del coronel Víctor Revoredo, ubican al cabecilla de la banda, Luis Iván Sifuentes Chávez (32), Alan Oswaldo Gurmendi Goyzueta (34) y Juan Martín Diburga Rabelo (37), titular de la cuenta receptora del dinero.

A los facinerosos se les incautó la suma de 11 mil soles en efectivo, además de 13 tarjetas bancarias y vouchers que acreditarian los depositos de sus víctimas.

Al ser trasladados a la sede de la Dirincri, la Policía pudo contactar con más agraviados. «Por favor no caigan. Mil veces comprar cara a cara y no por Internet. Me estoy enterando que los tres sujetos tienen antecedentes por varios delitos», exclamó Oliver Berrospi.

El dato

La Brigada Especial se encuentra tras los pasos de los demás integrantes de la red criminal. La Policía informó que el cabecilla tiene denuncias por estafa en Bellavista, San Borja, Jesús María y Surquillo.