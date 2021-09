Los chicos, el ‘cole’ y pandemia

Compartir Facebook

A casi dos años de la pandemia, los niños han debido quedarse en casa. Estudiar usando computadoras y/o teléfonos los ha ‘pegado’ aún más al mundo digital, el cual ya era muy cercano para ellos. Quedarse en casa también ha significado aislarse del resto de sus amigos y un gran acercamiento al mundo de los videojuegos, en consolas, computadoras, teléfonos…y claro con ello ha crecido una enormidad los casos de adicción. ¿Qué debemos hacer los padres?

El psicólogo y psicoterapeuta del Instituto Gestalt de Lima, Manuel Saravia, reitera que esta nueva normalidad no puede pasar desapercibida para los padres, que cometen un primer error al dejar pasar estos comportamientos. Y reitera que jugar en línea, si bien los mantiene de cierta forma conectados, no es una actividad que deban realizar por muchas horas al día.

No por gusto, añade, la Academia Americana de Pediatría hace referencia que desde los 3 hasta los 12 años, lo adecuado sería que el uso de los videojuegos sea entre 1 a 2 horas al día y preferiblemente en los fines de semana. He aquí los consejos de Manuel Saravia.

1 Horarios. Los padres deben apoyar en la organización de horarios y descansos. Igualmente, los recreos son importantes para dejar de lado la computadora. Las ocho horas de sueño como mínimo son básicas para recuperar la energía. El ambiente elegido para estudiar debe tener la tranquilidad suficiente e iluminación para que puedan concentrarse en sus clases.

2 Estímulos. Reforzar al niño con algún premio o estímulo cuando cumpla y destaque en los trabajos del colegio como reconocimiento al esfuerzo. Recuerde que no es muy divertido estar sentado toda la mañana escuchando clase.

3 Estar pendiente. No lo deje solo a la hora del estudio. Esté al pendiente de lo que hace, acérquese, pregúntele, converse sobre los temas que está tratando. Ayúdelo con sus dudas.

4 Exija a los profesores. No es lo mismo una clase virtual que una clase en el salón del colegio. A estas alturas los maestros saben que existen una serie de recursos y aplicativos para que las clases sean más lúdicas y evitar que los chicos se aburran. La tecnología es un aliado para ellos. Usted como padre debe estar más comunicado con los profesores y hábleles sin temor sobre lo que espera de ellos. Recuerde que el colegio no podrá hacerlo todo solo. Los padres deben colaborar para que el año escolar no se pase así porque sí. Los chicos se dan cuenta si hay interés o no en que aprendan.

5 Perder el miedo a volver. A estas alturas ya hay centros educativos que están incorporando las clases semipresenciales y de seguro, en lo que avance la vacunación, esto seguirá. “La presencialidad no debe ser de golpe, hay que ver que chicos, padres y maestros vayan perdiendo el miedo de a pocos, es un trabajo conjunto que se debe dar sí o sí”.

6 Sobre los videojuegos. Más de dos horas diarias ya puede ser dañino y crear dependencia. Lo ideal es que jueguen los fines de semana. Pero para que no se aburran hay que organizarse para que los chicos hagan actividad física. También hay que conversar con ellos para definir otras actividades lúdicas, como pintar, trabajos manuales y tantos otros que se pueden elegir con ellos.

7 Videojuegos 2. Conozca qué videojuegos les gusta y por qué, acérquese, pregúntele qué les gusta de ellos. Sepa con qué amigos juega y chatea, pues recuerdo que al ser casi todos online, hablan con gente de otros lados, y en muchos casos por ahí aparecen los casos de bullying o acoso.

8 Comunicación. Converse con ellos, Hay que darse el tiempo. Recuerde que si usted se siente abrumado con el día a día, ellos también lo sienten, aunque lo expresan de otra manera. A veces con enojo, aburrimiento y ansiedad que pueden expresar desde mordiéndose las uñas hasta llorando por la desesperación por jugar con sus amigos.

el dato

Para pautas de crianza y orientación para padres en estos tiempos de pandemia atención de niños o adolescentes, puede comunicarse al Instituto Guestalt de Lima al 4628000 o al 960204153.