“Los dejé en visto”: Cint G le dijo de todo a “América Hoy” luego de querer cobrarle por cantar

¡Los destruyó! A inicios de este mes, Cint G, hija del recordado Tongo, sorprendió en sus redes sociales al arremeter contra el programa “América Hoy”. Cuando todo hacía indicar que el tema había quedado zanjado, la cantante brindó una entrevista a un medio local, donde critica al programa de América Televisión.

¡Cint G furiosa con “América Hoy”!

En una reciente entrevista para un medio local, Cint G volvió a referirse a las polémicas declaraciones que tuvo en contra del programa “América Hoy”. Esta vez, la cantante brindó mayores detalles del problema con el espacio matutino y aseguró haberse sentido incómoda y hasta decepcionada.

«En diversas oportunidades, ‘América hoy’ me contactó y bueno, ahora yo vi la oportunidad de hacer mi musical con el que estoy postulando a Viña del Mar 2024, para promocionar a los medios. Muchos colegas y programas me han apoyado, lo cual yo agradezco bastante. Pero no sé qué pasó con este programa, me dijeron que tenía que hacer un pago. Les dejé en visto. Me sentí incómoda y un poco decepcionada porque siempre he sido una persona flexible y yo siempre los he apoyado con entrevistas», dijo Cint G.

«Se trataron de comunicar conmigo, vi que también me escribieron por WhatsApp, estuvieron atentos a mis historias, pero ya no continué la conversación porque creo que ya era por el hecho de haber manifestado el hecho. Igual si me vuelven a invitar, yo sé cómo es esto, así que normal, yo iría, pero igual les cobraría», acotó Cint G.

¿Qué había revelado?

Mediante sus redes sociales, la cantante decidió alzar su voz y presentar un reclamo en contra de “América Hoy”. Por si fuera poco, también hizo una grave acusación en contra del programa de Ethel Pozo.

“No he tenido problemas, o sea, problemillas sí. Algunos son intensos, otros todo chévere, pero por lo general todo bien. Sin embargo, me pasó esto (problemas) hace poco con un programa de televisión que es “América Hoy”, donde está Ethel Pozo”, fueron las primeras palabras de Cint G.

La cantante reveló que se encontraba buscando programas donde poder promocionar su nueva canción, por lo cual, decidió contactarse directamente con la producción. Grande fue su sorpresa cuando le dijeron que tenía que pagar por presentarse en el programa.

“Yo hablé directamente con la producción. Yo tengo su contacto porque me han llamado en algunas ocasiones para hacerme entrevistas y yo siempre accedí, todo bien. Sin embargo, ahora último que quise promocionar mi nueva canción, me dijeron que para estar ahí y hacer mi musical tenía que hacer un pago”, comentó sorprendida.