«Los demás golpes no importan, este sí, es tu padre», Marisol da contundente consejo a Leysi Suárez

Nuestra querida conductora Leysi Suárez se presentó hoy en su programa ‘Ke Rica Mañana’ y tuvo de invitada a la ‘Faraona de la Cumbia’, Marisol. Ambas compartieron un momento muy íntimo y conversaron sobre el sensible fallecimiento del padre de Leysi.

«Es muy difícil, pero tengo que estar de pie»

Leysi Suárez dedicó un momento en su programa para conversar sobre la pérdida de su padre ayer. Marisol llegó como un apoyo para nuestra querida conductora.

«Yo sé que es un momento muy difícil, pero tengo que estar de pie. Yo sé que a muchas mujeres les ha pasado, aquí estoy yo para que sepan que después de algo familiar feo, tengo que tener la fuerza para ir a enterrarlo, volver, ver a mi hija y agarrar una maleta y seguir avanzando en este camino que me toca vivir», dice Leysi en un inicio.

Luego, la cantante continúa con un mensaje que le dejó la ‘Faraona’ en su primera entrevista: «Yo me siento con distintas emociones. Necesitaba verte y me acuerdo que me dejaste este mensajito: ‘La mujer tiene que ser mujer y hombre a la vez, cría a tu hija con esa fuerza’ y a mi gorda le dije que la criaré así para que tenga esa fortaleza y nadie venga a pisotearle».

Finalmente, Leysi agradece la fortaleza que transmite Marisol: «Por eso pedí tu presencia, estoy tranquila al verte y me transmitas esa fortaleza«.

Marisol le da todo su apoyo a Leysi Suárez

La cantante de cumbia, Marisol, queda sorprendida por al gran fortaleza de Leysi de seguir avanzando con este gran golpe que ha recibido que es la pérdida de su padre. «De verdad te felicito, me sorprende tu fortaleza. Gracias por ser como eres, porque esa fortaleza que tú tienes ahora, no las tenemos todas. Sé fuerte, seguirás siendo fuerte y para adelante», le dice Marisol.

Además, comenta que otros golpes que haya sentido, no tienen importancia porque este es el más importante: «Te han venido muchos golpes y sé que es uno de los golpes más dolorosos que puedas recibir. Porque los demás que te hayan pasado, no son importantes, este sí, es muy importante, porque es tu familia, es tu padre, lo demás no cuenta en tu vida».

Finalmente, le comenta a Leysi Suárez que, ahora debe avanzar para seguir cuidando de su madre e hija: «Desde aquí en ahora en adelante debe importar tu hija, tu madre y tú. Nadie más, para ellas tienes que vivir. Yo sé que tú eres una buena madre y tu hija será una buena hija, tú le darás lo mejor a tu hija».

Leysi Suárez agradece por el gran apoyo y los consejos que le da: «Gracias Marisol, gracias realmente por todo, por tus palabras, igual al público que también esta conectado». Nuestra conductora agradece a todo el público por sus mensajes de apoyo y decide continuar con el programa ‘Ke Rica Mañana’ para tu su audiencia.