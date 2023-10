¡Los destruyó! Cint G, hija de Tongo, arremete contra “América Hoy” y hace grave acusación en su contra: ¿qué dijo? (VIDEO)

¡Se pasaron! Cint G compartió un momento con sus seguidores mediante redes sociales. la famosa “caja de preguntas” fue la encargada de revelar una verdadera “bomba”, la cual dejó atónitos a sus fanáticos. La hija de Tongo decidió pronunciarse y arremeter contra “América Hoy”, calificando como “malaza” su última experiencia con el programa de América Televisión y, asimismo, hizo una grave acusación en su contra.

Cint G “dispara” contra “América Hoy”

La hija del recordado Tongo, Cint G, dio que hablar el último fin de semana. Mediante sus redes sociales, la cantante decidió alzar su voz y presentar un reclamo en contra de “América Hoy”. Por si fuera poco, también hizo una grave acusación en contra del programa de Ethel Pozo.

Todo sucedió cuando se encontraba hablando sobre sus experiencias con diversos programas de la televisión nacional. Según señaló, tuvo algunos “problemillas” con algunos, sin embargo el más resaltante fue el caso de “América Hoy”.

“No he tenido problemas, o sea, problemillas sí. Algunos son intensos, otros todo chévere, pero por lo general todo bien. Sin embargo, me pasó esto (problemas) hace poco con un programa de televisión que es “América Hoy”, donde está Ethel Pozo”, fueron las primeras palabras de Cint G.

La cantante reveló que se encontraba buscando programas donde poder promocionar su nueva canción, por lo cual, decidió contactarse directamente con la producción. Grande fue su sorpresa cuando le dijeron que tenía que pagar por presentarse en el programa.

“Yo hablé directamente con la producción. Yo tengo su contacto porque me han llamado en algunas ocasiones para hacerme entrevistas y yo siempre accedí, todo bien. Sin embargo, ahora último que quise promocionar mi nueva canción, me dijeron que para estar ahí y hacer mi musical tenía que hacer un pago”, comentó sorprendida.

¿Favor con favor se paga?

Cint G hizo hincapié en las veces que ella accedió, sin cobro alguno, a las entrevistas que le propuso “América Hoy”. Por ello, la cantante pensó que, como devolución del favor, ella podía ir tranquilamente a promocionar su canción “Barbie”, sin esperar que le pidan pago alguno.

“Cuando me dijeron eso quedé sorprendida. Entonces, yo también les hubiera cobrado. ¿De qué estamos hablando? Sobre todo, me parece algo malo porque yo he accedido a entrevistas que “América Hoy” me solicitó en algún momento. Yo no los busqué, ellos me buscaron”, recalcó indignada Cint G.