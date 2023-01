«Los encontraré», Alejandra Baigorria advierte a ladrones de su tienda

Compartir Facebook

Una vez más la delincuencia hace de las suyas, pero esta vez afectó a la empresaria Alejandra Baigorria quien denunció un robo en sus tiendas por lo que se mostró totalmente indignada.

Alejandra usó las historias eso Instagram para contar lo que había sucedido en su local y es que las cámaras de seguridad registraron el robo de dos hombres quienes aprovecharon en un descuido para sustraer varios fines y guardarlos en su mochila.

“Es lamentable la noticia que les voy a dar el día de hoy, es que ese es el problema de que en el Perú haya dos bandos peleando por dos ideologías políticas extremas, fregando al Perú, fregando a los emprendedores, eso es lo que estamos logrando, extremas izquierdas, extremas derechas y nadie piensa en el emprendedor, nadie piensa en el trabajador, en lo que estamos sufriendo», inició diciendo Ale.

Además, Alejandra recalco que estas personas aprovechan de la actual situación del país para robar en tiendas ya que no se cuenta con todo el respaldo policial pues se encuentran en medio de las protestas resguardando la seguridad de las personas además advirtió que se metió con la tienda equivocada.

“¿Por qué la tienda equivocada? Porque yo no me voy a quedar callada, porque los videos que yo tengo donde se te ve tu cara, tu cacharro, tu cara de ladrón, tu cara de flojo que, en vez de estar trabajando por tu familia, estás robando, vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce porque yo te voy a sacar acá, en mis historias”, acotó.

Los encontrará

Por su lado la rubia de Gamarra aseguró que no descansará hasta descubrir la identidad de estos dos hombres que robaron su mercadería.

“No voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives, y yo misma, así con mi brazo voy a ir a buscarte para que me devuelvas esos jeans que te robaste, porque esos jeans, atrás de esos jeans hay plata, hay inversión, hay sudor que a mí me costaron y no me lo dieron gratis, y tú no te lo vas a llevar gratis, eso te lo aseguro”, aseguró Baigorria.

Por último, Alejandra ofreció una recompensa para todo aquel que le brinda información acerca de ambos sujetos ya sea su nombre su dirección a cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.