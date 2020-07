Compartir Facebook

LA BELLA GABRIELA SERPA DE ‘EL WASAP DE JB’ COMPARTE SU TIEMPO ENTRE LA COMICIDAD Y EL BALLET. DICE QUE MUCHOS JUGADORES LE ESCRIBEN PERO ANTES DE CONTESTARLES AVERIGÜA SU HISTORIAL Y “NO LES ACEPTO INVITACIONES”

Imponente y decidida, así es Gabriela Serpa (28), quien cada fin de semana roba suspiros y deja con la boca abierta a miles de televidentes en el programa cómico de Latina, ‘El Wasap de JB’. La actriz cómica y bailarina de ballet, comparte su tiempo con sus clases de la universidad, además de enseñar ballet a niñas a través del Zoom. A pesar de su belleza y perfecta anatomía, Gabriela tiene los pies bien puestos sobre la tierra, no le gusta las fiestas ni las discotecas y no cae rendida ante cualquier hombre que la piropee, menos futbolistas.

–Muchos te ven en ‘El Wasap de JB’, pero no saben que eres profesora de ballet…

Así es y no es nada fácil, hay que tener bastante paciencia para los niños sobre todo cuando son pequeños. Actualmente estoy en formación, estudio la carrera de danza, y desde que empecé la universidad enseño en nidos ballet y pre-ballet para niñas, y vamos instruyéndolas para introducirlas en la danza.

–Hace poco un profesor del Ballet Municipal fue víctima de bullying durante una transmisión en

vivo ¿Consideras que le falta cultura al peruano?

Creo que hay mucha ignorancia, la gente ve con ojos de morbo el que un bailarín se ponga sus mallas pegadas. Nosotros los bailarines vemos nuestro cuerpo como una herramienta de trabajo, hay mucho tabú en el tema, cuando la danza clásica es un deporte. La gente ve lo superficial y no ve el trabajo que hay, pero ya queda en cada uno nutrirse, leer, ver videos.

–Entre la danza y la comicidad ¿Qué es lo que prefieres?

Siempre me gustó la danza, yo me formé en la San Marcos, justo cuando se aprobó la carrera profesional y fui la primera promoción en el 2011, pero por motivos de trabajo dejé un tiempo la danza porque me pagaban más en la televisión y luego me reincorporé. De hecho, he trabajado en el baile desde los 13 años, porque también llevé talleres de danza contemporánea con Arturo Chumbe, y a veces había presentaciones en la televisión y siempre aceptaba así no haya un bolo, me gustaba mucho ese mundo.

–¿Tus padres nunca se negaron a que te dediques a la danza?

Mi papá ha sido un artista frustrado por eso él nos incentivó a mí y a mi hermana. Siempre nosdijo que hagamos lo que nos gusta y que si éramos buenas íbamos a ganar bien. Claudia y yo siemprenos fuimos por el lado del arte, en cambio mi hermana Brenda, que estudiaba administración, era lahija normal jajajaja.

“NO GASTO MI DINERO EN VANIDADES”

–Hacer reír al público no es nada fácil ¿Cómo entraste a ‘El Wasap de JB’?

Me acuerdo que estaba trabajando en ‘Bienvenida la tarde’ y JB estaba en Willax, donde ya me habían invitado para hacer secuencias de baile, hasta que un día la esposa de Jorge me propuso ser parte del nuevo elenco. Es difícil hacer reír, este es mi cuarto año en ‘El Wasap’, los primeros años me nutrí de los maestros del humor y saqué mi lado cómico. Somos el único programa que ha estado ahí en la pandemia, siendo una terapia para el público.

–¿Gastas tu dinero en ropa, zapatos, viajes?

Me gusta ahorrar porque todo lo que he logrado ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio. No soy de las personas que gasta su dinero en marcas caras hasta quedarse misia. Estamos en un tiempo bastante consumista y tienes la presión social de tener un buen outfit, pero eso no importa. Tienes que saber lo que vales. Una cartera o zapatos no te va hacer mejor. Yo les aconsejo a las chicas que no gasten su plata, si quieren cumplir sueños tienes que ahorrar.

–¿Y cuál es el sueño que te falta cumplir?

Poner mi escuela de baile, de hecho, por la cuarentena lo tuve que postergar, porque ya tengo todo listo.

“NO ME GUSTAN LOS PELOTEROS”

–Sin embargo, es el público masculino quien más te sigue…

Creen que soy sexy o que me gusta ir a discotecas, cuando en realidad amo estar en mi casa tirada como una vaca, no soy mucho de salir a fiestas, soy un alma vieja jajaja.

–¿Y han existido futbolistas que han intentado acercarse a ti?

Si me han escrito pero nunca han sido malcriados. Pero para eso uno tiene que averiguarse quiénes son, y ya tú vez si le sigues la cuerda o no. Pero yo nunca he aceptado una invitación, no son mi tipo, no me gustan.

–¿El trabajo ha hecho que no tengas tiempo para el amor?

Jajaja, en verdad no tengo tiempo, una quisiera tener a alguien, pero no hay. Siento que solo te quieren para un rato y yo quiero algo serio, los hombres no buscan algo estable. Esperemos que ya llegue el indicado, tampoco me gustan los Sugar Daddys, son muy viejitos, me gustan contemporáneos.

–¿Cómo tomó tu familia el que hayan involucrado a tu hermana en la llamada ‘Fiesta del terror’?

Sí nos incomodó esta situación con Nicola Porcella, pero todos tratamos de orientar a Claudia, decirle que tenga más cuidado porque a veces no sabes con quién te juntas o qué intenciones tienen los demás.