“Los jurados no están para caerte bien”: Tilsa Lozano “fulmina” a Josi Martínez por críticas a Giacomo Bocchio

¡Si te pica, ráscate! La última semana, Josi Martínez decidió usar sus redes sociales para exponer supuestos malos tratos por parte de Giacomo Bocchio. El tiktoker contó los momentos dramáticos que, según cuenta, lo hicieron llorar. Tras esto, diversas posturas se han mostrado y en su podcast, Tilsa Lozano decidió pronunciarse. La participante de “El gran chef famosos” defendió al chef tacneño y le cantó unas cuantas verdades al influencer.

Tilsa Lozano defiende a Giacomo Bocchio

Josi Martínez quedó en quinto lugar de la tercera temporada de “El gran chef famosos”. Horas después de disputarse la final entre Armando Machuca y Mariella Zanetti, el tiktoker se pronunció en sus redes y denunció malos tratos de Giacomo Bocchio.

Acusándolo de homofóbico y transfóbico, Josi Martínez apoyaba comentarios en contra de Giacomo Bocchio, desatando más polémica en redes sociales. Fiel a su estilo, Tilsa Lozano decidió emitir su opinión y salió en defensa del jurado de “El gran chef famosos”.

“Josi es un tiktoker, influencer, es chibolito. Salió a decir que tuvo una mala experiencia y que un día se fue llorando por algo que le dijo Giacomo Bocchio. Me imagino que si él estaba en “El Gran Show” y le tocaba que yo hablara de él, seguramente también se hubiese ido llorando a su casa”, comentó Tilsa Lozano.

Además, le mandó un contundente y claro mensaje a Josi Martínez y sacó a relucir su experiencia como jurado. “Tili” señaló que, al haber estado en la piel de jurado, sabe que no necesariamente debe haber una buena relación entre los calificadores y los participantes.

“Los que estamos en la postura de jurado no estamos para ser tus amigos ni para caerte bien. Lo digo porque también he estado del otro lado y simplemente uno dice lo que le parece. Y si no me gustó tu plato, te lo tengo que decir. Si estás pensando en las musarañas en vez de cocinar, también te lo tengo que decir. No es un juego la cocina”, agregó Tilsa Lozano.

¿Qué acusa Josi Martínez?

Los comentarios de Tilsa Lozano vienen a colación de lo dicho toda la semana por Josi Martínez. El tiktoker sorprendió a todos cuando denunció malos tratos de un jurado de “El gran chef famosos” y las especulaciones apuntaban a Giacomo Bocchio.

Días después, en una entrevista para “Amor y Fuego”, Josi detalló que fue con Giacomo Bocchio y todo sucedió cuando eliminaron de la competencia a Santi Lesmes.

«Fue en el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes. Él (Giacomo Bocchio) se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión. Cuando eliminan a alguien, como que los jueces se acercan a felicitar a la persona que continúa. En la parte en la que me toca a mí se acercan Nelly y Javier, y ese señor no se acercó», explicó Josi Martínez.

Además, no dudó en acusar a la producción de “El gran chef famosos” de no poner esas imágenes al aire, ya que “no les conviene”. El influencer, sin filtros, habló y se fue con todo.

“Es algo que no salió al aire claramente porque, o sea, es un programa grabado y obviamente no saldría al aire una parte que no les convendría (a “El gran chef famosos”) que salga”, agregó Josi Martínez.