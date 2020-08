Compartir Facebook

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo se refirió a la tragedia ocasionada en la discoteca Thomas Restobar en la avenida Zinc que dejó 13 fallecidos. El burgomaestre desmintió a los vecinos e indicó que no recibió ninguna queja sobre la fiesta del sábado 22 de agosto.

A través de una entrevista radial con Exitosa, Castillo resaltó que el local de Thomas Restobar no tenía licencia de funcionamiento y si no envió a personal del municipio fue porque no hubo quejas.

“Estaba funcionando como fiesta clandestina. Seguramente se convocó en las redes sociales entre personas conocidas. Estuvo clausurado en su época, luego lo abrieron como restaurante. A la fecha se quedaron sin licencia, el certificado ya no era indefinida, sino que se renueva cada 2 años. Ese local no tenía licencia”, expresó.

Asimismo, el alcalde resaltó que si no actuaron fue porque “No hay ninguna queja de reporte en la municipalidad, no mensaje en las redes, ni mensajes a mi WhatsApp”.

Al parecer, el distrito de Lima Norte estaría pasando por una situación complicada, debido a que no cuentan con el personal suficiente para realizar operativos.

“Los Olivos se ha convertido en La Victoria de Lima Norte, la cantidad de fiscalizadores es insuficiente para controlar la cantidad de ambulantes y emprendedores que han surgido. Mi personal es pequeño y no puede estar en todo lugar”.

Como se recuerda, 13 personas fallecieron por asfixia al no poder salir a tiempo de la discoteca Thomas Restobar en el distrito de Los Olivos.

FUENTE: EXITOSA

