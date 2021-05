Armados con pistolas y cuchillos, un grupo de delincuentes bajo las órdenes de una mujer asaltó una concurrida pollería de Los Olivos, pero las cosas no salieron como esperaban pues fueron sorprendidos por la Policía que tras un intercambio de disparos logró capturar a cuatro de los malhechores.

‘Los fríos del cono norte’ esperaron la hora del cierre del negocio para dar el golpe. La noche del jueves llegaron hasta el local ‘Entre pechos y piernas’, ubicado en la calle Los Claveles de la urbanización Primavera de Los Olivos. “Los cuatro que ingresaron estaban armados. También había una mujer que dirigía todo.

Fueron contra el cocinero y la caja registradora para llevarse el dinero y las pertenencias”, explicó uno de los encargados. En esos momentos aparecieron los agentes del equipo N°3 de la División de Robos de la Dirincri, al mando del comandante César Puente quienes tras un enfrentamiento a balazos lograron la captura de cuatro de los hampones. Se trata de Erixon Fernando Quiróz Palomino (18), Hecson Portal Félix (18) y los menores de edad K.U. y L.Q., ambos de 17 años. Alrededor de ellos quedaron seis casquillos y un impacto de bala en una pared.

POLICÍAS ENCUBIERTOS

“En toda esta zona de Los Olivos y San Martín de Porres, ante delitos de alto impacto, hemos puesto a disposición la estrategia empleada en San Juan de Lurigancho. Es decir, policías de civil, encubiertos. En ese sentido se han percatado que se estaba cometiendo un delito para enfrentarse a los delincuentes”, expresó el coronel Carlos Soller Contreras.

Sobre la mujer que participó como ‘campana’ durante el asalto, se informó que logró fugar a bordo de un vehículo con un cómplice y el canguro con todo el dinero. A pesar de esto, los dueños del local se mostraron agradecidos con la intervención policial.

