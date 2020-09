‘Los reyes del TikTok’

Compartir Facebook

La cuarentena sacó a la luz lo dotes actorales y el buen ritmo para el baile de muchos peruanos, es por eso que el TikTok se ha convertido en toda una revolución llevando la delantera de muchas apps que han sido desplazadas por esta aplicación que viene siendo usada por millones de usuarios en todo el mundo.

Ante esto, los chicos de la agrupación ‘Los 5 de Oro’ no se quedaron cruzados de brazos y decidieron ingresar a esta plataforma, siendo la primera orquesta de cumbia peruana que está causando furor entre sus seguidores por sus ya conocidos challenge de su tema ‘La caballita’, interpretado por Mathías Colmenares, además de los duo challenge que están siendo compartidos a través de las diversas plataformas.

‘La verdad es que yo no me esperaba tener tanta acogida, nosotros tememos un jefe de redes y no estaba muy actualizado en el tema del TikTok. Él me animó a ser parte de esta nueva plataforma en la que estamos teniendo bastante aceptación’, comenta Mathías.

A través del @los5deorooficial en TikTok, usted podrá disfrutar de un buen momento de entretenimiento junto a sus cantantes favoritos Dantes Cardosa, Mathías Colmenares, Luis Manuel, Lucho Paz y Renzo Pastor. Pero si usted creía que la cuenta de TikTok de ‘Los 5 de Oro’ estaba dirigido solo para adultos, se equivoca y es que Mathías adaptó la versión la famosa canción ‘Agua’ del cantante J Balvin al ritmo de ‘La Caballita’, donde baila la rica cumbia junto a ‘Patricio’ de la serie animada ‘Bob Esponja’ y así los más pequeños de la casa ya la han hecho su preferida.

TAMBIEN EN LA RADIO Y TV

“Me he quedado sorprendido al ver videos de niños bailando nuestra música. Hay muchas madres de familia que me envían videos de sus hijos a mi red social y me piden que les mande saludos, eso es muy gratificante no solo para mí, sino también para mis compañeros”, añadió Mathías.

De otro lado, Mathías nos contó que está imparable, y es que además de hacerla linda en las redes sociales, el cantante está de lunes a viernes junto a Luis Manuel y nuestro locutor Rolly Javier desde el mediodía en el especial de Fiesta Karibeña, a través de los 94.3 de la FM, y a las 02:00 p.m. en Fiesta Karibeña a través de Karibeña TV en los 6.2 canal digital.

“La gran mayoría de programas de señal abierta son de chismes y nosotros en el canal Karibeña hacemos un programa de música, entrevistas y estamos agradecidos con la corporación por darnos la oportunidad de conducir. Y, a través de Radio Karibeña, recibimos muchas llamadas del público. La música es lo último que se va a reactivar en nuestro país pero nosotros hemos buscado la forma de poder seguir junto a nuestro público, quizá ya no mediante un escenario o concierto, sino a través de la radio y televisión”, concluyó el cantante.