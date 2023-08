¡Los sorprendió! Emanuel Noir de Ke Personajes cantó para sus fans desde el balcón [VIDEO]

La banda de ‘Ke Personajes’ ha ganado gran popularidad en los últimos años y especialmente en el Perú. Actualmente está conformada por el cantante Emanuel Noir, Sebastián Boffelli, Enzo Martínez y Joel Brem. El grupo llegó a la capital hace unos días para ofrecer cuatro conciertos únicos.

Te puede interesar leer: ¡Lo dijo todo! Lesly Águila se confiesa en una ronda de preguntas de sus fans

¡Les cancelaron el concierto en Cusco!

Ke Personajes llegaron al Perú para presentarse en Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo. Lamentablemente, al llegar a Cusco su concierto fue cancelado debido a que los organizadores no contaban con los permisos requeridos para el show.

Al inicio, comentaron que sería reprogramado, pero no fue así. Los fanáticos que compraron su entrada quedaron desilusionados y el grupo aún más. Emanuel y su agrupación estuvieron visitando la increíble ciudad de Cusco y sus lugares turísticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ke Personajes! (@kepersonajes)

¡Emanuel cantó desde su balcón!

Un video viral en TikTok se pudo apreciar que gran cantidad de fanáticos se reunieron afuera del hotel donde se hospedaban. Emanuel al notar que cantaban sus canciones decidió también interpretarlas ganándose aún más el cariño del público.

Desde su balcón, Emanuel empezó a cantar a capella los temas ‘Pobre corazón, ‘Ya no vuelvas’, ‘Costumbre’, y otros más. El público quedó en total silencio para poder escuchar al líder y voz principal de Ke Personajes.

¿Qué dijeron las redes?

Las redes sociales aplaudieron este gran gesto que hizo el cantante con su público de Cusco. Ke Personajes llegó emocionado a la bella ciudad para un gran concierto, así que atinaron a cantarles para no defraudar a su público.

«Que crack Emaaa! Te mereces todo el éxito», «Emanuel eres un crack papu, te amamos Ke Personajes», «Es bien argentino Ema un capo», «Con esto, él será recordado por muchos años», «Es una bella persona, ese gran gesto al no poder dar su concierto en Cusco por la negativa del municipio, me encantó», «Me encanta la humildad que tiene, no cambies nunca», «La humanidad de este artista me roba el corazón», fueron algunos de los comentarios.