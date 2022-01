Lourdes Sacín desea buena suerte a Gato Cuba y Ale Venturo: “se ven felices, sigan adelante”

Compartir Facebook

Lourdes Sacín se mostró contenta y feliz por el inicio de la nueva relación entre Rodrigo ‘El Gato’ Cuba y Ale Venturo. A través de redes sociales, les dio la “bendición”, por este lindo comienzo deseando que les vaya bien.

«Ya salieron estas primeras imágenes, un ampay, un beso apasionado entre Ale Ventura y Gato Cuba. La verdad que me alegra, me gusta esta parejita. Ojalá les vaya súper bien, pese a que todo ocurrió muy rápido pero a veces no necesitas mucho tiempo para estar flechado. Se les ve felices así que sigan adelante», se le escucha decir en un video a Lourdes.

Rodrigo y Ale Venturo, en ‘chape’

El jugador de Sport Boys y la mejor amiga de Natalie Vértiz ya no pueden esconder tanto amor y es que esta vez fueron captados pero no solo caminado por la playa así como en Año Nuevo sino que fueron vistos en apasionados besos.

Al parecer cada vez falta menos para que Rodrigo y Ale hagan oficial su relación pues ambos se están esmerando en dejar muchas pistas a sus seguidores sobre la presunta relación que tienen ambos padres solteros.

El programa de Amor y Fuego fue el encargado de revelar el esperado ‘chape’ entre la parejita pues hasta el momento no se había captado algún beso o actitud cariñosa entre ambos hasta que Rodrigo dio la primicia en su plataforma de Instagram sobre lo que se vendrá este lunes.

Rodrigo y Ale fueron captados en un departamento bastante cercanos y cariñosos hasta que se dieron un apasionado beso sellando el amor que gritaban a voces a través de pistas y cenas románticas. Ambos aun no han hecho pública su relación solo se les vio en una cena junto a Natalie y Yaco pero mas allá de eso no había mas muestra de amor.

Por su parte Melissa Paredes ya hizo oficial su relación con el ‘gato’ activador Anthony Aranda pues la actriz confirmó su romance desde hace ya un mes noticia que dio con una sonrisa de oreja a oreja pues ya se veía venir el romance de este par.

