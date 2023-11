Lourdes Sacín sufre crisis de ansiedad tras problemas con conocida marca de condones «Tengo más parálisis que antes»

Cuando las autoridades no hacen justicia vienen otros sintiendo esa impunidad a seguir pisoteando tus derechos. Esto tiene que parar. Jamás me imaginé verme en una publicidad de preservativos sin haberlo autorizado. No entiendo que tanto debe pasar una persona para sentir que existe un poquito de justicia. Decepción es poco porque vengo por años luchando contra un sistema y una sociedad que me hizo sentir mal conmigo misma, que me llevo a pedir ayuda profesional para salir de una fuerte depresión. La vida sigue porque tiene que seguir. En el camino me agarra una parálisis facial de la que aún sigo recuperándome y viene #CondonesPiel con su publicidad sobre mi denigrante a hacerme recordar que vivimos en una sociedad de la impunidad, donde todos te atropellan. Sí, me siento mal porque siento que no se vale lo que han hecho conmigo solo por querer aprovechar un vídeo viral donde aparezco para lucrar. Nadie les dio autorización. No lo sacaron hasta que envíe la carta notarial, pero 22 días estuve expuesta al machismo, al sexismo y a la humillación. No estoy para esas cosas, la mayoría sabe que mi parálisis facial es fuerte y que me es muy difícil salir de eso. Esto no ayuda en nada. Más cólera me da que al recibir la carta notarial no hayan tenido si quiera la delicadeza de disculparse públicamente. Estoy cansada de atropellos y que me hagan sentir que mis derechos no valen. No es bonito que una empresa que tiene los medios para contratar buenos profesionales de marketing o community manager como es Piel coloque personal que no tiene reparo en burlarse de mi. Gente que solo piensa en vender sin saber que a quien usan sin permiso para su publicidad tiene una vida, un hijo y un estilo de vida tranquilo, que no va con su publicidad aberrante sobre mi. Acaso no pueden pagar publicidad ya que tienen que tomar videos de hace 9 años para vender sus preservativos. Sacar de contexto las imágenes sin autorización no se debe hacer. @Ministerio De La Mujer🇵🇪 @Indecopi Oficial @Defensoría Perú publicidadengañosa #actosdenigrantes #CondonesPiel #NoalaViolenciadeGenero #NoALosEstereotipos #competenciadesleal

♬ sonido original – Lourdes Sacin Rey de Castro