Lourdes Sacín vuelve a denunciar a Andy V por violencia

No escarmienta. Una de las parejas que ya ha tenido problemas de denuncias por violencia física y psicológica fue la de Andy V y Lourdes Sacín, una relación un tanto tóxica que tiene como fruto a un hijo.

Según dio a conocer un conocido programa de espectáculos, dio a conocer la noticia de que, una nueva denuncia en contra de Andy V se encontraba en la comisaría, nuevamente por violencia contra la mujer.

Como se recuerda, Andy V fue pareja sentimental de Susy Díaz, sin embargo, al terminar esta relación el mantuvo un romance con Sacín, con quien tienen un hijo pero, los problemas parecen no haber terminado.

De acuerdo a la investigación, la periodista Lourdes Sacín lo acusó de violencia física y psicológica, cuando muchos ya creían que ambos no se encontraban juntos por el tipo de relación que tenían desde años atrás.

Las cámaras de Magaly lograron captar el momento en el que Andy V conversa con su abogado a quien le comenta que ya no aguantaba más a Sacín y que prefería retirarse de la vivienda. “Yo me he querido ir de la casa, ya no aguanto”, expresó.

Por su parte, Andy negó algún tipo de maltrato contra la madre de su hijo e indicó que el examen del médico legista dio negativo, pero su abogado le indicó que existen dos tipos de violencia: física y psicológica.

Cabe precisar que, en febrero del 2019, Lourdes Sacín ya había presentado una denuncia en contra de Andy V indicando que su pareja la había golpeado en diversas partes del cuerpo.

