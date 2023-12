¡Luce su pancita! Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, muestra su embarazo de 8 meses

La modelo Ana Paula Consorte está embarazada por segunda vez de Paolo Guerrero y, antes de la llegada de la Navidad, optó por realizar una sesión de fotos que exhibe el avanzado estado de su embarazo. Según se puede observar en las imágenes, la brasileña parece encontrarse en su mejor momento y el embarazo le sienta muy bien. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte luce su pancita

La modelo compartió un encuentro con un par de amigas justo antes del 24 de diciembre, y durante la reunión, permitió que le tomaran algunas fotografías en las que exhibe su encantadora barriguita de embarazada. Pronto, la pareja de Paolo Guerrero dará a luz nuevamente, aunque aún no se sabe si el bebé será niño o niña.

Antes de la Navidad, Ana Paula Consorte optó por exhibir el estado actual de su barriga de embarazo, capturando imágenes durante un agradable momento con amigas. Parece ser que la brasileña está disfrutando de su gestación, fruto de su relación con el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero.

En la primera imagen, se muestra exclusivamente la barriga de embarazo de Ana Paula Consorte, siendo acariciada por una de sus amigas. En la segunda foto, la joven brasileña aparece feliz en una toma de cuerpo completo, y su barriguita parece no ser tan prominente. El año próximo, en 2024, la compañera de Paolo Guerrero experimentará nuevamente la maternidad.

Explotó contra usuaria

En otro momento, Ana Paula Consorte expresó sin guardarse nada su total respaldo tanto a su pareja como al equipo LDU después de que estos obtuvieran el título en Ecuador. Utilizando sus plataformas de redes sociales, compartió fotografías que documentan su presencia en el estadio y la celebración en compañía de su hijo. En tal sentido, ella resaltó este triunfo del ‘Depredador’ en el club y el reconocimiento de la FIFA.

No obstante, surgieron críticas desfavorables hacia Paolo Guerrero, con una usuaria poniendo en tela de juicio el rendimiento del futbolista peruano. La respuesta firme de la brasileña no se hizo esperar ante dicha crítica. «Gracias al arquero y los jugadores, pero tu marido no jugó nada. Contigo nomás juega. Para eso sí es bueno, pero en la cancha no da para nada. Ya está viejo», comentó la usuaria.

Ana Paula Consorte defendió a Paolo Guerrero destacando su contribución al equipo:«Si no fuera por mi marido marcando dos goles, probablemente no habríamos estado en la final. Entonces cállate idi***. Esto de aquí es EQUIPO», expresó, subrayando la importancia del rendimiento de Guerrero en el campo.