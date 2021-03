Lucero Alayo llora por amenazas: ‘Yo no he mandado a matar, no soy asesina’

Compartir Facebook

Lucero Alayo Gamarra no la pasa nada bien, la mujer que acusó a ‘Liendrita’ de ser el padre de su hijo y que luego fue desmentida por una prueba de ADN es sindicada como la responsable del asesinato del cómico.

Frente a ello, la mujer nuevamente se presentó en un programa de televisión, pero esta vez para defenderse de las acusaciones y denunciar que recibe amenazas tras lo sucedido.

Es así que ella indicó que no es ninguna asesina y no tiene la culpa de nada de lo que ha sucedido: “Yo no lo he mandado a matar, ni mi familia, es mentira, mi familia es humilde y lamento la muerte de Guillermo”.

Además, Lucero no pudo evitar las lágrimas pues la acusan de ser la autora del crimen de Liendrita, sin embargo aseguró que solo su madre le había advertido que si no llegaba lo iba a denunciar.

“Mi familia, la mayoría son policías y cómo van a decir que mi familia lo ha amenazado. Solo mi mamá le dijo que si no llegaba en 48 horas lo iba a denunciar. Ninguna familia mía es así, eso es imposible”, indicó Alayo.

Incluso indicó que ha recibido amenazas de muerte, teme por su vida y la de su pequeño, además dice que teme salir de casa pues no está tranquila pues siente que le puede pasar lo mismo que a ‘Liendrita’.

“Me han estado diciendo que yo soy la responsable, me han llegado amenazas, que nos iban a matar y me enviaron fotos de pistolas y eso me partió el corazón porque se meten con mi menor. Recibo varias amenazas de muerte y yo de mi casa ni siquiera he querido salir a la ventana, porque vaya a pasar un carro o algo y me disparen a mí”, reveló Lucero.

También aseguró que colaborará con las autoridades si así lo requieren pues ella no teme a esconderse y asegura que no es responsable de nada de lo que ha sucedido.

