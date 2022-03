“Luchadora del amor de los novios de sus amigas”, Magaly ‘chanca’ a Luciana por mensaje en el Día de la Mujer

Compartir Facebook

La conductora Magaly Medina ‘le dio con palo’ a Luciana Fuster tras haberse presentado en un evento público y hablar de las mujeres cuando ella viene siendo señala como una que no respeta los códigos.

Recientemente la chica reality Luciana Fuster se presentó en un evento organizado por la Municipalidad de Breña para dar un mensaje alentador por el Día Internacional de la Mujer.

Es así que la ‘Urraca’ ‘chancó’ a ‘La Fuster’ por dar mensajes de ejemplo sobre lo que es una verdadera mujer ya que ella no sería el ejemplo indicado para tocar ese tipo de temas.

“La gran empoderada, la que respeta los códigos, la trabajadora, emprendedora, ejemplo de jóvenes (…) Una luchadora dice, una luchadora del amor de los novios de sus amigas, una luchadora de qué, qué hace. Después se pone a llorar cuando la critican y ella misma se expone”, comenzó diciendo.

Además, la conductora le aconsejó a Luciana que no se exponga a este tipo de presentaciones ya que solo ganará más críticas de las que ya recibe por haber iniciado una relación con Patricio Parodi ex de Flavia Laos.

“Yo creo que la persona que no quiere victimizarse, hace menos apariciones. A mi me invitan a un evento de esa magnitud y sé que no soy precisamente un ejemplo, que estoy siendo bombardea por una artillería de críticas y comentarios, por no ser una mujer totalmente íntegra, siendo cuestionada por ser una mala amiga, entonces no te expones a aceptar una invitación pública, pero ella va… Que le caiga no más, tendrá que aceptar las críticas que le caigan”, agregó bastante indignada.

Y para cerrar, la periodista cuestionó al Alcalde de Breña por no llamar a mujeres que si sean ejemplo de lucha diaria y que su mensaje sea mejor recibido por la gente.

Figuras del espectáculo aconsejan a Luciana Fuster que se aleje de la televisión tras denunciar acoso

Luego que Luciana Fuster denunciara a través de su cuenta de Instagram, que viene recibiendo insultos de grueso calibre y que es víctima de bullying, tras oficializar su romance con Patricio Parodi, diversas figuras del espectáculo le aconsejaron que evalúe su permanencia en ‘Esto es guerra’ y que se tome unos días alejada de la pantalla chica.

Una de ellas, fue la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza quien se mostró bastante radical, y le aconsejó a la modelo que no compare el bullying que viven los niños en el colegio, con el tema mediático que viven las personas de la farándula.

“Es distinto el bullying que recibes en el colegio, con el bullying que se sufre dentro de la televisión. Cuando uno decide estar en televisión, eres una persona mayor de edad y decides si te quedas o te vas”, comenzó diciendo.