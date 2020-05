Lucho Paz es el nuevo jale de la orquesta ‘Los 5 de Oro’

Compartir Facebook

‘La voz elegante de la cumbia’, Lucho Paz, se une a la popular orquesta ‘Los 5 de Oro’, cuyos integrantes recibieron con los brazos abiertos al experimentado cantante que llega para sumar talentos y reforzar la delantera para seguir creando nuevos éxitos musicales

“Me siento contento, estoy con todas las pilas puestas para empezar este nuevo reto y aportar mucho de mí. Con la experiencia que tengo, combinada con la juventud, vamos a sacar buenas experiencias musicales”, comentó Lucho mediante el hilo telefónico.

Tras dejar las filas de la hermana orquesta ‘Agua azul’, Lucho asegura que se vienen grandes éxitos para su nueva familia musical. “Se hizo un cambio, creo que las experiencias no están demás”, señaló.

“Como siempre lo he venido diciendo, en ‘Los 5 de Oro’ me siento como pez en el agua, y estoy feliz por este nuevo cambio. Estamos trabajando en nuevos temas que serán del agrado de nuestro público”, precisó el cantante.

Sin lugar a dudas, un artista se debe al cariño de su público y Lucho lo sabe. “Me ha sorprendido mucho la bienvenida que me ha dado el público. La gran mayoría me ha felicitado y eso es lo más bonito. Con los más de 30 años de trayectoria que tengo, he venido trabajando de una manera limpia, sin escándalos, y mientras uno está intachable el público te va a seguir a donde vayas”, comentó el chiclayano. (V. Rondón)