Lucho Paz, uno de los vocalistas de Los 5 de Oro preocupó a sus fans al revelar que padece de COVID-19. Sin embargo, se dirigió a sus redes sociales para calmar un poco a sus seguidores y es que su estado de salud viene mejorando favorablemente.

Desde su cuenta personal de Facebook, el cantante de Los 5 de Oro, reveló que pese a haber estado un poco ausente, agradece tener las fuerzas necesarias para seguir peleando contra la COVID-19 en estos momentos.

«Queridos amigos, muchos de ustedes me han estado preguntando por el motivo de mi ausencia en estos últimos 15 días. En primer lugar debo agradecer a Dios porque me ha permitido enfrentar el COVID-19 con las fuerzas necesarias para salir adelante. El proceso ha sido complejo y largo, aún me encuentro en tratamiento pero ahora me siento mucho mejor”, comenzó escribiendo.

Asimismo, confesó que, gracias a Dios, no ha tenido ninguna complicación por haberse contagiado de coronavirus y está seguro de que poco a poco se podrá recuperar hasta tener la salud que acostumbra mantener. La imagen que acompaña la publicación lo muestra sonriente y entusiasta.

«He tenido la fortuna de no haber sufrido ninguna complicación a pesar de mis riesgos de salud. Espero pronto estar completamente recuperado para seguir llevándoles buena música y alegría con mi trabajo. A seguir cuidándose mucho, cuiden a sus familias, tomen las precauciones del caso”, sostuvo.

¡Fuerza, Lucho!

Posted by Lucho Paz on Thursday, July 23, 2020

