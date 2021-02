Compartir Facebook

A hora que Melissa Klug (37) muestra sin ningún problema su amor en redes por el joven futbolista Jesús Barco (23), la experta en relaciones con chibolos, Lucía de la Cruz, sale al frente y no duda en defender a la ex de Jefferson Farfán frente a los comentarios por la diferencia de edad.

“Aquí, si ella es feliz o todas las personas son felices con quien venga, que sean felices, a nadie le interesa la edad, y si termina esa relación, no pasó nada, ¡yo la felicito!”, aseveró la criolla a ‘América Hoy’ donde destacó: “Para el amor no hay edad; si fluye, fluye”.

Además, Lucía comentó que tiene deseos de casarse nuevamente, aunque ahora le gustaría un hombre maduro de 40 años aproximadamente. “Le pregunté al padre que me casó y me dijo que sí puedo volver a casarme de blanco porque soy viuda, recuerdo a Gisela (Valcárcel), ella fue mi madrina, jamás olvidaré ese día tan precioso…”, declaró.

“Sueño con casarme de blanco, pero ahora tiene que ser con un hombre de 40, pero si da la casualidad de que fluya con un hombre de 24, 25, 26, de repente me salgo enamorando, porque yo no me enamoro hace muchísimos años”, apuntó.