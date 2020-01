Lucía de la Cruz: “Melissa para en Barranco Bar”

La criolla Lucía de la Cruz tiene un cariño especial por el futbolista Jefferson Farfán. Dice que lo conoció de niño, cuando su mamá doña Charo bailaba en las peñas para ganarse la vida y alimentarlo. Por eso remarcó que le parece todo un show los comentarios en contra que recibe su ‘sobrino’ de parte de la madre de sus hijos, Melissa Klug.

Lucía opinó que dejen ser feliz a Jefferson y sentenció que no cree que a la ‘blanca de Chucuito’ le falte plata porque siempre la ve disfrutando los fines de semana en una conocida discoteca de Barranco.

“Sí, soy amiga de la mamá de Jefferson. ¿Qué opino de lo que está pasando sobre el tema Melissa? Los terceros sobramos, prefiero limitarme a la respuesta”, comentó la cantante

– ¿Crees que Melissa hace un show sobre el recorte de la pensión de sus hijos?

No la vería entonces todos los domingos en Barranco Bar si necesitara dinero.

-¿Crees que teme perder su mina de oro?

No la va a perder porque Farfán todavía está vivo, y tiene hijos con él, que se limiten a lo que quedaron en un comienzo y ya. Además, Jefferson no es ningún tonto, si está tomando esa decisión algo ha visto. Me limito a mis comentarios. Déjenlo ser feliz.

-Por otro lado, ¿Qué opinas de las últimas infidelidades en ‘Chollywood’?

Para mí son estupideces, porque son invenciones que solo lo tienen para publicitar algo ¿Si todo es armado? Es que es eso. Para ser así, no es bueno jugar con los sentimientos del público porque la juventud muchas veces ama mucho a estas parejas y que se las vendan son tonterías. (A.S)