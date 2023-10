«Yo era peor que Héctor Lavoe», Lucía de la Cruz se confiesa y cuenta cómo dejó las drogas

Lucía de la cruz fue entrevistada en el programa de Magaly Medina y la criolla con todo episodios de su vida personal que se vieron perjudicadas por el uso de las drogas.

La cantante recordó sus inicios en el mundo artístico y confesó que no fue nada sencillo dejar de lado los vicios para enfocarse en su totalidad a su carrera que hasta el día de hoy se mantiene vigente.

Se confiesa

Lucía de la Cruz visitó el set de la popular ‘Urraca’ para conversar sobre su reciente aparición en la serie de televisión ‘Al fondo hay sitio’ ganándose nuevamente el cariño de sus seguidores.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en su vida pues recordó sus épocas en las que las drogas eran el pan de cada día.

«En un momento los empresarios se quejaron de ti que no llegabas a los conciertos que los plantabas», empezó diciendo Magaly.

A lo que la criolla reconoció que en ese momento venía viviendo la vida al límite por lo que no se tomaba en serio su carrera artística.

«Era muy irresponsable era peor que Héctor Lavoe», dijo la cantante.

Además recalco que en esa etapa fue ella sola la que se metió al mundo de las drogas dejando entrever que no indujo a nadie a que siga sus pasos.

«Me ponía a pensar y decía Diosito por qué no puedo salir de acá… Y poco a poco Magaly te lo juro todo está en la cabeza y en el corazón», acotó.

Es así como la artista reconoció que logró alejarse del consumo de la pasta básica de cocaína.

Además, logró encontrar en Dios un refugio para evitar caer en los vicios nuevamente.

«Mi terapia era entrar a lugares donde fumaban y ver qué hacían porque yo decía qué horrible ¿Así me pongo?», señaló la cantante.

La criolla reconoció que ha pasado por momentos difíciles en toda su vida, pero pese a ello ha logrado levantarse y seguir adelante.

«He estado acostumbrado a sufrir que cualquier placer me divertía, aprendí a salir sola de las cosas malas de la vida. Y le doy gracias al señor por amarme», finalizó.

0 arreglitos

Por otro lado Lucía de la cruz presumió que a sus 70 años no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica en el rostro.

Sin embargo, a pesar de no tener ningún retoquito planea hacerse una que otra cosita para verse mucho más regia.

«Tengo 70 años, yo no me he hecho nada en la cara, no tengo nada en mi cara, pero me voy a hacer, me voy a hacer aqui (mentón) y estas de aca (sus senos) me las voy a arreglar un poquito menos», dijo.

Asimismo, la criolla afirmó que hay mujeres que le dicen que desean llegar como ella a los 70 años sin embargo Lucía les dio un sabio consejo.

«Le digo a todas las chicas que me dicen: quiero ser como tu Lucía. Uy manita vas a tener que pasar (por mucho) porque yo conozco amigas de 50 y 60 (años) que están en la ruina, que vida habrán llevado, pero la vida que he llevado yo. yo soy una artista sobreviviente», agregó.