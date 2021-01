Lucía de la Cruz tras ser ampayada en reunión: “No he hecho un ‘privadito’”

Compartir Facebook

La cantante criolla, Lucía de la Cruz, se pronunció, tras ser ampayada en una reunión privada cantando y bailando junto a un grupo de personas, a pesar de estar prohibido por el Gobierno para evitar contagios de COVID-19.

La artista indicó que no realizó un “privadito” para ganar dinero, sino era una pequeña reunión de una amiga íntima y, antes de asistir, se realizaron prueba molecular, saliendo todos negativos para coronavirus.

“No he hecho un ‘privadito’. Ese video es del día 29 de diciembre, en el almuerzo que le hice a una amiga íntima, de mi grupo musical, a quien le llevé un rico arroz con pollo. Todos en esa casa se realizaron la prueba de coronavirus y salieron negativos, porque también estaban sus padres que son mayores”, mencionó Lucía de la Cruz.

Asimismo, la cantante criolla recalcó que está en un grupo de riesgo por lo que no atentaría contra su propia vida. “Soy diabética y me cuido mucho, no sería capaz de poner en riesgo mi vida. Aunque no gane mucha plata, sigo con mis shows virtuales”, indicó la artista.

Como se recuerda, un video se filtró en redes sociales, donde se notaba a Lucía de la Cruz junto a un grupo de personas, quienes no usaban mascarilla ni seguían las recomendaciones de distanciamiento social.

