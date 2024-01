Lucía Oxenford manda contundente respuesta a Juliana Oxenford por afirmar que su padre «no ama a sus hijos»

Lucía Oxenford respondió de inmediato a las afirmaciones de su hermana, la periodista Juliana Oxenford, quien expresó que su padre, Marcelo Oxenford, «no ama a sus hijos» y mantenía una relación distante con ellos. Por tal motivo, a través de las redes sociales, la hermana de la reconocida periodista salió a responderle. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucía Oxenford le responde a su hermana

Luego de las declaraciones de Juliana Oxenford sobre la relación distante con su padre, su hermana Lucía Oxenford utilizó sus redes sociales para lanzar una contundente respuesta. Ella se pronunció por las afirmaciones de la periodista quien dijo: “Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó”, en una reciente entrevista para un medio local.

En respuesta, Lucía Oxenford compartió un gif de Ryan Reynolds mostrando una expresión de desaprobación por lo mencionado por su hermana. «El que jode no es feliz», sostuvo Lucía Oxenford en sus redes sociales inmediatamente después de postear el gif en referencia a lo que dijo su hermana.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su hermana?

En una reciente entrevista, la reconocida periodista Juliana Oxenford no solo se refirió a su padre Marcelo Oxenford, sino también habló sobre su hermana. Recordemos que Lucía Oxenford es hija de Marcelo e Yvonne Frayssinet. Ante ello, la exconductora de ATV no dudó en dar detalles sobre si tenía o no una cercanía con Lucía.

La relación entre Juliana Oxenford y Lucía Oxenford es distante y podría describirse como tensa, a pesar de compartir al mismo padre. Por tal motivo, la exconductora de ‘ATV Noticias’ mencionó que no está familiarizada con su media hermana debido a que no crecieron juntas y se han visto pocas veces a lo largo de los años.

“A ella casi no la conozco. Sí, claro, en navidades (la he visto). Digo casi no la conozco porque yo no sé qué tipo de persona es ahora. Entiendo que es super divertida, buena gente”, sostuvo. A pesar de no ser más precisa en cuanto a lo que sucedió en su relación padre e hija, Juliana Oxenford dejó en claro cómo es que se siente con respecto a este tema.