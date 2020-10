Luciana comentó sobre la final de Divas y el versus con Rosángela

Compartir Facebook

La ‘Guerrera’ compartió su deseo por ganar el concurso y habló sobre el ‘cara a cara’ que tendrá con Rosángela Espinoza.

Luciana se mostró muy contenta y emocionada por haber logrado llegar a la final de Divas. Contó sus impresiones de cómo vive esta experiencia como parte del exitoso concurso del baile.

Además, aseguró que jamás pensó competir en una pista con bailarinas profesionales como Isabel Acevedo, Paloma Fiuza o Rosángela Espinoza.

Recordemos que la última ganadora del popular concurso fue Isabel Acevedo.

“Mi trabajo, está complicado, son varios bailes, eso sí lo puedo adelantar, entre esos está mi sentencia con Rosángela. Yo no me siento más chiquita que nadie, no tengo los años que tiene ellas, la técnica, pero tengo todas las ganas, siento que tengo las condiciones para hacer un buen show y tomando las críticas de las galas o corrigiendo errores, siento que puedo hacer un buen papel”, expresó ‘Lu’.

Ya se vieron las ‘caras’

Las guapas modelos y chicas reality, Rosángela Espinoza y Luciana Fuster se volvieron a enfrentar en un mano a mano en el famoso juego de TikTok.

El motivo del mano a mano, fue para que la ganadora pueda elegir el equipo donde quiere estar; automáticamente la otra pasaría al otro equipo.

Las competidoras se lucieron y tuvieron que dar todo de sí para poder ganar el punto y tener el derecho de escoger su equipo. El reto trataba de imitar videos de los famosos Kunno y Brianda.

