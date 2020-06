Luciana Fuster chotea a Ignacio Baladán: “La última vez que salí fue con mi ex”

Compartir Facebook

Modelo niega salidas con ‘chocolatero’, pese a que anteriormente fueron captados juntos.

La modelo Luciana Fuster contestó diversas preguntas de sus seguidores en Instagram y sorprendió a muchos al negar sus saliditas con Ignacio Baladán. Para la integrante de ‘Esto es guerra’ la última persona con la que ha salido es con su expareja, el cantante Emilio Jaime.

“La última vez que salí con alguien fue con mi ex hace año y medio. Hace un año terminamos, pero estuvimos saliendo medio año”, dijo Luciana en la popular red social, agregando: “Es que salir abarca muchas cosas: estar, conocer, pasear. De conocer sí, he conocido un montón de gente, pero salir no”.

Recordemos que Ignacio y Luciana celebraron Año Nuevo en Uruguay. Incluso, se especuló que el ‘Chocolatero’ presentó a sus padres a a la modelo. Por su parte, la ex de Emilio reveló que choteó al uruguayo porque su mamá no aprobó su relación.

“Voy a ser bien sincera. No les voy a decir: ‘ay, sí, que sea lindo’. La aprobación de mi mamá, apunten, si tu mamá te dice no es no. Gracias a ella estoy feliz y tranquilísima”, indicó en su momento Fuster.

Sin embargo, Ignacio desmintió a Luciana y siempre aprovecha en mandarle varias indirectas en el reality de América Televisión.

