Luciana Fuster comparte desagradable experiencia en aeropuerto de Tailandia: «Estoy extremadamente triste»

En su travesía por Asia, Luciana Fuster, en su rol como Miss Grand International 2023, vivió un momento desagradable durante su viaje en Tailandia. Aunque su estancia allí es parte de su nueva vida y oportunidades laborales, la exguerrera tuvo una experiencia frustrante en el aeropuerto que la llevó a compartir su tristeza con sus seguidores en redes. Te contamos los detalles.

¿Qué le pasó a Luciana Fuster?

Luciana está emocionada por no quedarse en un hotel y compartir en una casa la experiencia con las demás reinas del certamen. Durante su estadía, relató por historias un incidente que le entristeció en el aeropuerto. Perdió un objeto que tenía un valor sentimental significativo para ella y que había conseguido luego de buscarlo en diferentes lugares del mundo.

La modelo explicó con melancolía: «Quiero decirles que estoy extremadamente triste. Tengo el corazón hecho veinte pedacitos… En el aeropuerto me quitaron algo que me costó mucho conseguir. Mi setting spray que yo lo había estado buscando en Perú y no había, en Miami tampoco, lo conseguí en Tailandia. Tuve que venir al otro lado del mundo». Su tristeza era palpable en sus palabras.

¿Por qué se lo quitaron? Luciana confesó que, al pasar por el control de equipaje, no puso correctamente el objeto en su maleta y lo tuvo en su bolso de mano, lo que llevó a que se lo confiscaran. Este error la dejó con un sentimiento de tristeza que aún no supera.

Luciana y Patricio no piensan terminar la relación

El entorno de Luciana Fuster ha sido noticia recientemente por los rumores de su relación con Patricio Parodi. A pesar de estos rumores, Patricio aclaró que no ha considerado una separación y sigue apoyando a Luciana en su carrera, manteniendo una relación fluida a pesar de la distancia.

«Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver», afirmó Parodi para las cámaras de América Espectáculos.

Mientras que Luciana en una transmisión en vivo confirmó aquello. Dijo que Patricio ya se pronunció y que siguen juntos. «Amigos me están preguntando mucho por Patricio si es que terminamos. Pato ya habló ayer, mucha gente habla pero la relación es nuestra. Estamos bien contento, por favor, no inventen, no digan cosas feas, estamos extremadamente felices», contó.

La experiencia de Luciana Fuster sirve como un recordatorio de lo emocionalmente desafiante que puede ser el viajar y vivir en un nuevo país, y cómo incluso los detalles más pequeños pueden tener un gran significado. Sus seguidores se han volcado con mensajes de apoyo y consuelo tras su desafortunada experiencia. Y con respecto a su relación, solo ella sabe lo que sucede, pero por lo que ha compartido se encuentra bien con Patricio Parodi.