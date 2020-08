Compartir Facebook

A través de su cuenta de Instagram, la chica reality Luciana Fuster se mostró mortificada y contó que un sujeto la viene acosando en las redes sociales. Incluso, afirmó que bloqueó al hombre pensando que pararía, pero su acosador se creó otra cuenta para hostigarla.

“Hay un hombre, un chico que se llama Antonio Urbano, que está obsesionado conmigo. Me está acosando horriblemente. El otro día vi que me puso cosas súper feas en mis fotos, en el Facebook de la radio también. Lo bloqueé, se creó una cuenta nueva”, dijo alarmada la ex de Emilio Jaime.

TIENE MIEDO

Asimismo, mencionó que su acosador se ha comunicado con sus amigos y fanáticos, y pidió que lo bloqueen porque está empezando a sentir temor.

“Le está escribiendo a varios de mis seguidores, a mis amigos. Así que, si es que les escribe, les diría que lo ignoren o lo bloqueen, porque de verdad me da un poco miedo”, aseveró Fuster.

“LA ESTOY RASTREANDO”

La integrante de ‘Esto es guerra’ compartió la captura de pantalla de una conversación que tuvo uno de sus fans con su acosador. En dicha imagen se puede ver como el seguidor de Luciana le pide al hombre que deje en paz a la modelo y este responde: “Tranqui brother (hermano). La estoy rastreando”.

REINA DEL TIK TOK

Hace unos días la modelo fue elegida por Kunno, ‘Rey del Tik Tok’, como la ‘Reina peruana del Tik Tok’, dejando atrás a Rosángela Espinoza y Micheille Soifer. Todas tuvieron que realizar la caminata del popular tiktoker.

¿EN COQUETEOS CON EX?

A inicios de julio, Ivana Yturbe, amiga íntima de Luciana reveló que no podía elegir como el soltero más sexy a Austin Palao porque tenía miedo que su pinky se moleste.

«El puesto 3 hay que ponerle a Austin porque si no mi amiguis Luciana me va a… ay no, no, no, pensé en alto», indicó la ex de Mario Irivarren.

