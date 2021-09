Luciana Fuster descarta relación amorosa con ‘Pato’ Parodi: “Hay códigos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Cansada! La chica reality negó todos los rumores sobre un posible romance con su compañero Patricio Parodi y asegura que no estaría con él.

Luciana Fuster y Patricio Parodi están siendo vinculados amorosamente debido a los constantes acercamientos entre ellos, luego de que el chico reality diera por terminada su relación con Flavia Laos.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

La modelo fue intervenida por las cámaras de Amor y Fuego y dijo lo siguiente: “Sería la tercera amistad que se rompería ya en este caso”, le comentó a la reportera.

Además pidió que no se dejen llevar por los rumores: “A mí no me metan en estos temas porque no soy yo la que inventó el chisme”, comentó.

Indicó que jamás estaría con el ‘Pato’ por respeto a su amiga Flavia Laos: “Nada, hay códigos”, finalizó.

MAGALY SE PRONUNCIA SOBRE LOS RUMORES ENTRE LUCIANA Y EL ‘PATO’

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la ‘urraca’ habló del ‘romance’ de ‘Pato’ y ‘Lu’. La ‘urraca’ sacó algunas coincidencias en las que ambos ‘chicos reality’ estaban juntitos casi todo el tiempo.

Eso ocurrió sobre todo en México, en donde se sentaban juntos a la hora de la comida, posaban juntos en las fotos grupales y muchas otras coincidencias. Como por ejemplo que Luciana fue la primera que corrió para saber cómo estaba el ‘Pato’ tras su lesión en México.

Magaly afirmó que aún no hay certeza de una relación, pero todos estarán atentos para revelar lo que hay detrás del presunto romance. La ‘urraca’ también criticó que en ese tipo de programas todos van contra todos en cuanto a peleas y relaciones.

“¿Qué pasará? Ya lo sabremos, de todas maneras, no hay forma de que se oculten si son pareja… ¿Entre ellos van dando vuelta los romances, las peleas, todo, no?”, dijo la ‘urraca’ algo confundida y sarcástica.

Las indirectas entre ambos ahora también están en TikTok, donde publican videos en los que se habla de un romance entre amigos. “Todo empezó como un juego y me terminó gustando”, dice Lucianita en uno de sus videos en la plataforma.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio