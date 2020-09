Luciana Fuster ‘enterró’ a Austin Palao: “No lo extraño”

Compartir Facebook

La modelo Luciana Fuster se sometió a diferentes preguntas en el programa ‘En boca de todos’ junto a su compañero de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren, y sorprendió a todos al revelar que no extraña para nada su ex Austin Palao.

El hecho ocurrió cuando Stephanie Valenzuela llamó desde México a la chica reality y le preguntó por el menor de los Palao: “Luciana Fuster quiero saber ¿si extrañas a Austin Palao en EEG o si ya crees que se debe hacer un nuevo casting?”.

“Creo que obviamente se extraña en el programa. Yo no lo extraño, pero se extraña en tema de competencia porque ya era uno de los competidores más destacados”, respondió la influencer, remarcando que su ex forma parte de su pasado.

MARIO ‘PONE EL PECHO’ POR AUSTIN

Al escuchar las declaraciones de Luciana, Irivarren se mostró sorprendido y defendió a su amigo. “Yo sí lo extraño, espero que vuelvas pronto”.

Cabe mencionar, que Fuster y Austin terminaron en medio de una polémica, pues se decía que la modelo acabó su relación con el fortachón por Emilio Jaime, mejor amigo del chico reality.

Meses después Emilio y Luciana confirmaron su relación; y la amistad que tenía el cantante con el menor de los Palao terminó.

MUDA POR AMISTE DE SUS EXS

Hace unos días Emilio Jaime confesó que le gustaría amistarse con Austín y al ser consultada al respecto Luciana comentó: “La verdad no voy a opinar de él porque es parte del pasado, prefiero enfocarme en mí y no decir nada de lo que él pueda opinar. Estoy bien, tranquila. He conversado con los dos en algún momento”, declaró Luciana, agregando que no tendría problemas en que sus exs sean amigos.

NO CREE EN AMOR DE LEJOS

Luego que se especulara que se encuentra en ‘cuchis’ con un modelo paraguayo porque le dedicó un video, la modelo aseguró que solo son amigos.

“Lo conocí cuando me fui a competir en el Miss Teen en Brasil. Él era Mr Paraguay, nos hicimos buenos amigos, pero no tiene nada que ver. Ya la gente no cree en una amistad entre un hombre y una mujer”, aclaró.

Al ser consultada si tendría un romance a distancia, contestó: “No, una relación a distancia, imposible. Al menos en este momento, no. Si estoy con alguien, debería darme un tiempo para esa persona y ahorita no”.

